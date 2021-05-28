為照顧阿嬤辭公職 當運將10餘年55歲再考回來

55歲的蔡國和，年輕時陸續考進台鐵、監理所、馬祖東莒鄉公所，最後為了病重的阿嬤，毅然辭掉工作，一邊開計程車、一邊照顧阿嬤。直到2017年，阿嬤已逝世多年，蔡國和才起心動念，想重返公部門，白天開車抓空檔看書，晚上補習，回家繼續挑燈夜讀，「這辛苦，讓人畢生難忘！」最後如願考取地特一般民政。

蔡國和曾考進台鐵，負責維修火車，某次直擊同事慘遭高壓電電死，他趕緊轉考普考進入監理所，之後再透過地方特考，到馬祖東莒鄉公所擔任村幹事。2008年前後，一手撫養、帶大他的阿嬤病重，蔡國和為此辭職回台，對他而言，阿嬤是他唯一牽掛，「阿嬤沒有就沒有了，但公職每年都能再考。」

為了自由調配照顧阿嬤的時間，蔡國和開計程車營生，運將生活一過10餘年，才想再考回公部門。但如今年過半百，體力、記憶力大不如前，蔡國和坦然面對，「法條要背起來很難」，只好從立法目的、精神下手，只要掌握立法脈絡，法條就不用死背，慢慢推敲出法條內容。

日新月異的法律，對他而言是一道障礙，蔡國和靠著緊跟補習班進度，老師板書寫到哪，他就一字不漏抄到哪，每當複習完，他會蓋書默寫，凡不夠熟悉、不理解的，再謄錄成筆記。他強調，時間有限，必須講求效率，沒辦法一再重頭翻閱課本，考前3個月他專注只看筆記。

蔡國和笑說，同事、同行不知道他在備考，3年多來，每當他窩在車裡偷看書，只要窗外有腳步聲，他就會嚇得趕緊收起書本，深怕被「抓包」。每天開車到下午5點，他就改搭公車到補習班上課，回家後繼續念書到深夜2點，清晨7點多出門載客，「人家是存款不足，我是睡眠不足」全靠意志力支撐。

蔡國和說，前年考試，他只差0.3分上榜，難過地哭了一晚，「哭太久，就沒時間讀書」，他告告訴自己，決定要走這條路，就要堅持下去，每一次失敗，都在勉勵自己距離成功只差一點點，「下次一定能考上！」