婦團：孩童家庭防疫補貼效果有限 應發薪資津貼　

行政院今宣布研議發放一次性的現金給付「孩童家庭防疫補貼」，防疫期間國小以下孩童、國高中特教生總共250萬人，每人發放1萬元，預估約需250億元，對此，婦女新知基金會表示，1萬元固然具經濟補貼效果，但疫情發展尚不可預期，隨三級防疫警戒時間拉長，效果將被稀釋，呼籲行政院把錢花在刀口上，以「防疫照顧假」薪資補貼為主，提供每日1138元津貼。

婦女新知指出，27個民間團體日前聯合聲明呼籲「防疫照顧假」期間應以國家公共財源提供薪資補貼，以就業保險平均投保薪資計算，每日津貼1138元，團體考量的是部分家長也許能有其他托育安排，毋須請未給薪的防疫照顧假，但對不得不請假的家長而言，薪資損失就很可觀。

婦女新知認為，行政院研議中的「孩童家庭防疫補貼」方案與「防疫照顧假」脫鉤的另一個問題是並未兼顧到身心障礙家屬、有老人照顧需求的家庭，況且，目前開放讓長照需求家庭請防疫照顧假的資格太過嚴格，不但沒有紓困協助，很多有長照需求的家庭甚至連請假資格都沒有。

婦女新知說，這1萬元固然有短暫、局部的經濟補貼效果，但只要疫情一拖下去，也會隨著時間拉長被稀釋，因此呼籲行政院以「防疫照顧假」的薪資補貼為主，提供每日1138元津貼，並放寬「防疫照顧假」的請假資格，若貿然發放「孩童家庭防疫補貼」250億元，不見得是把錢用在刀口上，望行政院及執政黨慎思。