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趕在梅雨鋒前！北部5水庫今晚放焰劑盼降雨

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫今晚6點50分放焰劑執行人工增雨作業。圖／北區水資源局提供
石門水庫今晚6點50分放焰劑執行人工增雨作業。圖／北區水資源局提供

水利署北區水資源局表示，北部晚間鋒面漸進水氣增加，今晚6點50分起在翡翠、石門、寶二、永和山、鯉魚潭等水庫集水區各燃放1支焰劑進行人工增雨，希望提早降雨。

石門水庫今天晚上7點水位204.86公尺，有效蓄水量1872.83萬噸，蓄水率9.2%，比昨天下降0.37個百分點。北水局表示，氣象局預報明天（周六）梅雨鋒南下至台灣北部海面，天氣不穩定，周日至下周三會明顯降雨，預估可以為石門水庫集水區帶來有效降雨。

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