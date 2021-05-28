快訊

日職／守護隊友的頭髮 吳念庭繳本季第二度猛打賞

癌症患者沒住院保險拒付藥費 陳時中籲金管會介入

中央社 / 台北28日電

因應疫情，許多癌症患者將住院治療改為門診治療，私人保險因此拒付高昂藥費，患者治療恐中斷。衛福部長陳時中盼保險公司考量病人困境，也承諾轉知金管會介入了解。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，雙北地區醫院醫療量能瀕臨緊繃，時不時又傳出院內人員染疫，必須大幅降載醫院營運因應，病床一床難求，間接導致許多癌症患者治療被迫中斷。

隨醫療科技發展，愈來愈多癌症免疫、標靶藥物問世，但因藥費高昂，大多沒有納入健保給付，多數癌友都靠著私人醫療保險支付藥費。

台灣癌症基金會保險顧問李柏泉近日收到癌友反應，多家醫院為了配合防疫，原本住院治療只能改為門診治療，無法申請私人保險的住院實支實付理賠，癌友根本無法負擔每次高達新台幣10多萬元的藥費，不得不中斷治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午在疫情記者會中強調，保險合約就是要保障病人權益，不應因為疫情期間醫院降載，患者少了住院的形式，同樣的治療就不予給付，會將癌友遇到的狀況轉知金管會參考，呼籲保險公司站在病人權益及被保險人權益思考。

衛福部次長石崇良也指出，因應疫情，金管會已開始留意保險公司相關產品，也要求收住加強版集中檢疫所個案應比照住院患者給予給付。

台灣癌症基金會也呼籲，保險公司本於共度社會危難的精神，對受疫情波及導致沒病房可接續療程治療的癌友應彈性放寬給付，例如讓過去已有理賠給付的個案繼續在門診完成後續治療，以免癌症病友因經濟問題中斷治療，危及生命。

保險 疫情 癌症

延伸閱讀

爭取新冠肺炎疫苗 陳時中：會再跟美國提代工問題

中央防疫破功挨轟「只會講空泛數字」 柯文哲網路好評度超車陳時中

國內疫情趨平坦但沒下降 陳時中：狀況不太好

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

相關新聞

趕在梅雨鋒前！北部5水庫今晚放焰劑盼降雨

水利署北區水資源局表示，北部晚間鋒面漸進水氣增加，今晚6點50分起在翡翠、石門、寶二、永和山、鯉魚潭等水庫集水區各燃放1...

大眾運輸簡訊實聯制推動情形曝 高雄計程車張貼率最低

因應國內疫情升溫，行政院於5月19日推出「簡訊實聯制」，民眾只要掃描店家提供的QR Code或輸入店家代碼，免費發送簡訊...

在家也能親近藝術 國美館推「線上藝術資源服務」

本土疫情嚴峻，學校暫停學生到校上課。國立台灣美術館為此特別推出「線上藝術資源服務」，將藝術資源透過網路提供，讓教師能夠作...

婦團：孩童家庭防疫補貼效果有限 應發薪資津貼　

行政院今宣布研議發放一次性的現金給付「孩童家庭防疫補貼」，防疫期間國小以下孩童、國高中特教生總共250萬人，每人發放1萬...

消防員染疫形同滅隊 導入「加強版」防護大熱天咬牙出勤

台北市2名消防員確診，北市永吉高救隊、泉州分隊勤務暫停；基隆某消防分隊日前載送確診婦就醫未穿隔離衣，全隊21人都被隔離，如同短期「滅隊」。消防員暴露在染疫高風險之下，消防單位感受危機，自訂一套加強版防護指引自救，避免救人者反被人救。

畢業的儀式感自己搞定！Pinkoi推客製化禮物、似顏繪

因應全國第三級防疫警戒延長，各級學校畢業典禮紛紛改以線上舉行，Pinkoi觀察自5月以來，站上「畢業」相關字詞的搜尋量以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。