癌症患者沒住院保險拒付藥費 陳時中籲金管會介入

因應疫情，許多癌症患者將住院治療改為門診治療，私人保險因此拒付高昂藥費，患者治療恐中斷。衛福部長陳時中盼保險公司考量病人困境，也承諾轉知金管會介入了解。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，雙北地區醫院醫療量能瀕臨緊繃，時不時又傳出院內人員染疫，必須大幅降載醫院營運因應，病床一床難求，間接導致許多癌症患者治療被迫中斷。

隨醫療科技發展，愈來愈多癌症免疫、標靶藥物問世，但因藥費高昂，大多沒有納入健保給付，多數癌友都靠著私人醫療保險支付藥費。

台灣癌症基金會保險顧問李柏泉近日收到癌友反應，多家醫院為了配合防疫，原本住院治療只能改為門診治療，無法申請私人保險的住院實支實付理賠，癌友根本無法負擔每次高達新台幣10多萬元的藥費，不得不中斷治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今天下午在疫情記者會中強調，保險合約就是要保障病人權益，不應因為疫情期間醫院降載，患者少了住院的形式，同樣的治療就不予給付，會將癌友遇到的狀況轉知金管會參考，呼籲保險公司站在病人權益及被保險人權益思考。

衛福部次長石崇良也指出，因應疫情，金管會已開始留意保險公司相關產品，也要求收住加強版集中檢疫所個案應比照住院患者給予給付。

台灣癌症基金會也呼籲，保險公司本於共度社會危難的精神，對受疫情波及導致沒病房可接續療程治療的癌友應彈性放寬給付，例如讓過去已有理賠給付的個案繼續在門診完成後續治療，以免癌症病友因經濟問題中斷治療，危及生命。