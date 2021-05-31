如何讓WFH不變成WTF？三餐這樣準備可以讓你好過一點

維多利亞州是澳洲封城最久的一個州，也是疫情蔓延時期，防疫法令最嚴格的州政府。從2020年3月至12月，維州經歷了2次長期封城（最長達112天），接著在今年2月中國年期間又緊急下令5日的臨時封城。在此分享最嚴峻的時期——州立緊急狀態令4級＋半徑5公里活動範圍＋宵禁，個人在飲食生活方面的調整與觀察。今年3月維州逐漸鬆緩防疫的條令，支持居民重返一般的工作與生活，不過「州立緊急狀態令」會持續至6月4日；表示州政府隨時可以針對疫情的發展，下令封城、停課停工或執行戒嚴措施。

面對疫情與政府發布的政策，我們在家用餐有6個大方向：

1、不吃生食

採納防疫的建議，先捨掉過去吃沙拉的習慣。

2、週末備料：

減少做決定的時間，相對減少心力。固定平日的早餐選擇，比如奶昔、燕麥片、麵包3種。選在休息天準備平日忙碌時可以迅速加熱食用的餐點，如水餃、咖哩、捲餅、蔬菜派、義式千層麵等。

3、有空的人煮飯：

每個人休息和忙碌的時段不同，利用上午茶的時間思考午餐想吃什麼。聰明利用工具，比如智慧萬用鍋做料理很方便，只要一層層鋪上蔬菜、醬料、蛋白質，按下按鈕就能自動熬煮，再額外取一個大同電鍋煮五穀雜糧就可以輕鬆完成一餐，讓你一邊工作一邊煮飯。天氣冷時，善用煮湯機，投入切好的食材、水、調味料，就能自動熬煮和磨碎，完成一鍋湯品；你需要做的只是烤麵包。如果選擇煮飯或煮藜麥等，不妨多煮一些，冷藏之後可以變成另一餐的炒飯、廣東粥、或法式鹹派。

4、開心食物：

食物櫃有自己喜歡的小零食，一點點就好，如巧克力、水果乾、爆米花、或糖果，在一天的辛苦之後幫助自己喘口氣，重獲開心的感覺。

5、買大人小孩都容易食用的水果：

例如不買鳳梨、買蘋果和香蕉，不買需要刀子切的香橙，而是可以用手撥開的柑橘。讓老人和小孩隨時可以自己取用，而不需要打斷在家工作的父母或年輕人，使家庭的運作更順暢，也減少彼此因為防疫的緊繃氛圍而產生的摩擦。事前削好水果也難以管理衛生安全。

6、隨時備有「幫你買時間的健康零食」：

孩子肚子餓的時候，可以先吃堅果＋葡萄乾＋水果乾＋紅蘿蔔條，讓你有時間可以準備午餐。大人則可以選擇購買多餘的營養棒、牛肉乾、豆乾備用。

同樣的道理，利用週末或晚上空餘時間，煮熟蕃薯、玉米、馬鈴薯、馬芬蛋糕，也可以在肚子餓時先充飢一下，這樣等待正餐時就不容易因為挨餓而生氣。

疫情使飲食生活變成很重要的一部份，家裡有孩子上網課的更是如此，因為他們隨時需要補充體力。人們也漸漸去思考自己與家人的飲食，很長一段時間以來，你我也許沒有機會這麼親近地觀察家人的三餐吃什麼，甚至思考煮飯這件家事可以如何重新分擔而更有效率。食物其實在防疫時期有很大的情緒關聯。情緒不穩時下廚是危險的，所以盡量避免匆促。

對於孩子，這是一次非常重要的「飲食生存教育」。一名小二的學生坦言，他已經超過半年沒吃麥當勞和肯德基，之前他每個星期都能吃這種「特別餐」（學生家長反對速食文化）。由於麥當勞曾出現確診，導致家長們有共識地避開速食與外帶食物。「因為準備食物的人可能有感染的潛伏期，所以我決定暫時不吃麥當勞了。」那孩子的明理與決心令人佩服。

在維州，每個孩子都會學習認識新冠病毒，以及它如何影響食物和健康，讓他們理解為什麼需要做好防疫。由此看來，孩子們的飲食教育已經跳入另一層面，不再只是認識維生素和礦物質的營養。也許你我該開始好奇：面對未知的將來，我們能教導孩子什麼飲食生存能力呢？把握時機，就從練習自家新的防疫飲食生活習慣開始吧。

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