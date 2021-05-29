葉菜類怎麼煮？水煮並沒有保留比較多營養！

【撰文＝李依文】

一般家庭在烹煮葉菜類的食材的時候，無非就是利用以下4種方法加熱，包含：水煮、微波、煎炸和蒸煮，這些烹煮方式無非就是利用加熱來改變食材的適口性，而其中又以水煮被認為所保留的營養素最多，但現在卻有研究指出不是如此？

2020年12月，發表於《國際美食與食品科學雜誌》的研究中提及，一般家庭在使用的4種常用的烹飪技術（水煮、微波、煎炸和蒸煮）中，其實蒸煮所保留的營養素才是最完整的。

別小看葉菜類，營養價值滿分

蔬菜，通常是泛指草本植物的根、莖、葉、花、果實或是種子等可食用部位，這些部位通常會富含不同的營養成分。而在過去的10年間，葉菜類的蔬菜由於具有多酚、類胡蘿蔔素與抗壞血酸（維他命C）等營養物質，被認為是很有價值的抗氧化營養物攝取來源。

葉菜類同時也是攝取營養均衡的重要食材，不只是多酚與類胡蘿蔔素，其同時富含大量的維生素與礦物質等，也由於其不管是通過野生採摘或是人工養殖的方式，都相當容易取得。因此，葉菜類作為營養攝取來源，是很好的食材。

不同烹調，對營養素的破壞程度不一

若說是葉菜類富含如此重要的營養成分，烹調過程中能夠保留多少營養素，也就成為了最終是否能夠讓人體好好攝取的重要關鍵，而普遍都會認為水煮其實是保留營養素最好的烹飪方式，但研究結果卻顯示蒸煮較能保留完整的營養素。

在這份研究中，所探討的4種烹調範圍，分別來看的話，每一種烹調方式破壞的營養素與程度都不一樣，主要是針對葉菜類中的營養成分有什麼特性，再針對不同的烹調方式有不同的相應結果。

水煮會破壞維生素C等水溶性維生素

以葉菜類煮熟可入口的基準來判斷，首先，以大眾心中最普遍認為能保留較多營養的水煮法來說，在水煮的過程中破壞的是抗壞血酸（維生素Ｃ），這類維生素由於是水溶性的，因此葉菜類被大量的水包圍加熱的時候，自然而然就會隨著烹煮的時間與溫度，遭到破壞。

微波與油炸破壞維生素的程度居中

而微波以及油炸，對於葉菜類的生物活性的影響在4種方式裡居於中位，其中值得一提的是油炸對於葉黃素以及類胡蘿蔔素等，這類油溶性的營養物質能起到濃縮的作用，且進而改善吸收。

蒸煮被認為是最能保留葉菜類營養的作法

最終就是蒸煮，勇奪4種方法種保留營養成分的冠軍，在研究中發現，葉菜類經過蒸煮後，生物活性的含量與抗氧化物質的活性都會增加，因此被認為是烹煮葉菜類最適合的方法。

雖然說烹煮中以營養物質作為考量，蒸煮是最好的保留方式，但在家庭烹飪的過程中，最優先考量的仍舊是風味，而非生物活性成份的活性程度，因此每一種烹調方法都有其存在的價值與意義，使用任何一種方法，適度的烹調，就是最好的辦法。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

Effects of different cooking techniques on bioactive contents of leafy vegetables