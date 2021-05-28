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畢業的儀式感自己搞定！Pinkoi推客製化禮物、似顏繪
因應全國第三級防疫警戒延長，各級學校畢業典禮紛紛改以線上舉行，Pinkoi觀察自5月以來，站上「畢業」相關字詞的搜尋量以比去年同期提升3成的幅度穩定成長，其中具儀式感的「畢業花禮」、能留存回憶的「畢業似顏繪」、實用性的「客製化畢業禮物」如皮革姓名鑰匙圈、防疫必備簽名章等最受青睞，顯現不論畢業典禮的形式如何，不少學校仍希望能讓學生感受畢業氣息，畢業生也期待送給自己或好友一份具紀念意義的禮物做為祝福。
Pinkoi推出「畢業季送禮提案」，即日起至6月11日購買文具、3C科技、居家餐廚類商品，結帳時輸入優惠券「@byeschool」，消費金額滿899元即可享70元現金折抵優惠，每帳號限使用一次，優惠券數量有限，送完為止。推薦遠距也能營造畢業儀式感的「絕美花禮」專區、心意直送並減少外出風險的「畢業禮物0運費」專區，另外還有趣味的「科系送禮指南」，像是送給醫學系畢業生「器官圖樣的名牌易拉扣」、送給食品系的「食物造型杯墊」等。
此外，Pinkoi因應居家防疫，也推出許多線上體驗活動給社會新鮮人，像是線上求職、職涯發展諮詢，由專業顧問團隊根據個人特質與優勢，提供專屬職涯規畫建議；或是線上英文書法體驗，採1～3人小班制教學，讓每位學生都能即時發問。在這段宅居期間，Pinkoi也提供各式精進自我的靈感，像是手綁花框教學等，透過學習新事物來為自己打造療癒時光。
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