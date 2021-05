畢業的儀式感自己搞定！Pinkoi推客製化禮物、似顏繪

因應全國第三級防疫警戒延長,各級學校畢業典禮紛紛改以線上舉行,Pinkoi觀察自5月以來,站上「畢業」相關字詞的搜尋量以比去年同期提升3成的幅度穩定成長,其中具儀式感的「畢業花禮」、能留存回憶的「畢業似顏繪」、實用性的「客製化畢業禮物」如皮革姓名鑰匙圈、防疫必備簽名章等最受青睞,顯現不論畢業典禮的形式如何,不少學校仍希望能讓學生感受畢業氣息,畢業生也期待送給自己或好友一份具紀念意義的禮物做為祝福。

Pinkoi推出「畢業季送禮提案」,即日起至6月11日購買文具、3C科技、居家餐廚類商品,結帳時輸入優惠券「@byeschool」,消費金額滿899元即可享70元現金折抵優惠,每帳號限使用一次,優惠券數量有限,送完為止。推薦遠距也能營造畢業儀式感的「絕美花禮」專區、心意直送並減少外出風險的「畢業禮物0運費」專區,另外還有趣味的「科系送禮指南」,像是送給醫學系畢業生「器官圖樣的名牌易拉扣」、送給食品系的「食物造型杯墊」等。