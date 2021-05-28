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大眾運輸簡訊實聯制推動情形曝 高雄計程車張貼率最低

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況。圖／交通部提供
交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況。圖／交通部提供

因應國內疫情升溫，行政院於5月19日推出「簡訊實聯制」，民眾只要掃描店家提供的QR Code或輸入店家代碼，免費發送簡訊，即可免留個資給店家，將簡訊記錄留給電信業者，提供指揮中心疫調使用。交通部今天也公布公共運輸最新推動情形，雙鐵、客運、捷運皆已完成。計程車張貼率則達92%，其中以高雄張貼率最低，不到70%。

交通部說，有關公共運輸場站及運輸工具建置「簡訊實聯制」QR code作業進度，針對主管的鐵公路運輸部份，高鐵全線12站、台鐵239站及公路客運602條路線（國道182條；一般420條），共計車輛數4785輛（國道3320輛;一般1465輛），已分別於5月20日前全部建置完畢。

交通部說，針對地方政府主管的捷運、市區公車及計程車等，捷運12條路線（台北市6條；高雄市3條;新北、桃園及台中市各一條），共計245站已分別於5月21日前全部建置完畢。各地方政府轄管市區公車共計車輛數10678輛已分別於5月23日前全部建置完畢。

至計程車部分，交通部說，截至今天止，全國93001輛計程車，已申請92341輛（申請率99.29%），已張貼85752輛（張貼率92.21%，其中台北100%，台中100%，非六都99.98%，新北90.34%，台南84.00%，桃園70.11%，高雄69.63%），其中新北、桃園、高雄均有計程車司機停業休息未出車（新北約一成，桃園、高雄約三成），將持續輔導協助當地計程車駕駛人張貼QR code。

交通部說，公共運輸設置「簡訊實聯制」QR code可進行精準鎖定，於第一時間掌握染疫者及其接觸者的足跡，避免疫情擴散。交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況，期望透過大家共同合作，善用科技工具協助提升疫調效率，俾利疫情儘早趨緩。

交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況。圖／交通部提供
交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況。圖／交通部提供
交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況。圖／交通部提供
交通部政務次長陳彥伯於5月26日視察新北市公車、國道客運、捷運及計程車簡訊實聯制導入狀況。圖／交通部提供

計程車 實聯制

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