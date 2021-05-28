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腦部慢性硬膜下血腫 男子長期暈眩走路搖晃

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
66歲男子長期暈眩、走路會搖晃，最近半年頭暈越來越明顯還伴隨耳鳴、右手間斷性抖動，電腦斷層檢查發現腦部雙側硬膜下血腫。圖／為恭醫院提供
66歲男子長期暈眩、走路會搖晃，最近半年頭暈越來越明顯還伴隨耳鳴、右手間斷性抖動，電腦斷層檢查發現腦部雙側硬膜下血腫。圖／為恭醫院提供

苗栗縣66歲男子長期暈眩，平常走路會搖晃不穩，最近半年頭暈越來越明顯還伴隨耳鳴、右手間斷性抖動，且右腳明顯無力，時常跌倒，最近家屬陪同至頭份市為恭紀念醫院就診，醫師以電腦斷層檢查發現他腦部雙側硬膜下血腫，安排住院並手術引流，狀況逐漸改善。

病患經電腦斷層檢查發現腦部雙側硬膜下血腫、壓迫腦實質，安排住進加護病房接受治療，在術前各項檢查及麻醉科評估後，由為恭副院長神經外科醫師陳敏雄為患者執行雙側顱骨穿孔引流手術移除血腫，3天後移除頭部雙側引流管，隔天並轉至外科病房。

病患術後表示頭暈、耳鳴及抖動都改善，右手可扣鈕扣並自行用餐具進食，生活可自理，下床行走時也不再搖搖晃晃；患者7天後經頭部電腦斷層追蹤檢查，發現雙側硬膜下血腫已大幅減少，隨後辦理出院回家調養。

陳敏雄指出，慢性硬膜下血腫好發於年長者，半數以上患者在症狀出現前3至8周都曾有頭部外傷病史，由於臨床症狀表現多端，有時類似急性中風、急性出血，甚至是老年失智症的症狀，因此慢性硬膜下血腫也被稱為「偉大的模仿者」，通常經由電腦斷層檢查可以確診；許多患者因這類顱內出血開刀治療，癒後狀況都不錯；提醒民眾如周遭親朋好友突然出現步態障礙、跌倒頻率增加、反應遲緩、偏癱和語言障礙等症狀，務必協助盡早就醫，把握黃金治療時間。

為恭醫院副院長陳敏雄（左）和護理人員討論病患病情。圖／為恭醫院提供
為恭醫院副院長陳敏雄（左）和護理人員討論病患病情。圖／為恭醫院提供

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