腦部慢性硬膜下血腫 男子長期暈眩走路搖晃

苗栗縣66歲男子長期暈眩，平常走路會搖晃不穩，最近半年頭暈越來越明顯還伴隨耳鳴、右手間斷性抖動，且右腳明顯無力，時常跌倒，最近家屬陪同至頭份市為恭紀念醫院就診，醫師以電腦斷層檢查發現他腦部雙側硬膜下血腫，安排住院並手術引流，狀況逐漸改善。

病患經電腦斷層檢查發現腦部雙側硬膜下血腫、壓迫腦實質，安排住進加護病房接受治療，在術前各項檢查及麻醉科評估後，由為恭副院長神經外科醫師陳敏雄為患者執行雙側顱骨穿孔引流手術移除血腫，3天後移除頭部雙側引流管，隔天並轉至外科病房。

病患術後表示頭暈、耳鳴及抖動都改善，右手可扣鈕扣並自行用餐具進食，生活可自理，下床行走時也不再搖搖晃晃；患者7天後經頭部電腦斷層追蹤檢查，發現雙側硬膜下血腫已大幅減少，隨後辦理出院回家調養。