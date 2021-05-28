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全台防疫3級警戒 家扶：1周接獲上千戶家庭求助急難

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
疫情三級警戒，弱勢家庭再陷困境，家扶籲社會大眾「疫起扶幼度難關」。圖／家扶基金會提供
疫情三級警戒，弱勢家庭再陷困境，家扶籲社會大眾「疫起扶幼度難關」。圖／家扶基金會提供

近日國內疫情升溫，全台皆三級防疫警戒，家扶基金會蒐集第一線弱勢家庭服務現況，首波掌握受疫情影響收入減少的家庭達1087戶，家扶指出，疫情對弱勢家庭生計影響與日俱增，若疫情景況未見舒緩，勢必衝擊扶助兒少穩定的生活，除家扶將持續堅守岡位，提供穩定服務，也盼呼籲社會各界伸出援手，「疫」起扶幼度難關。

家扶基金會扶助全台近2萬8000戶弱勢家庭、近6萬1349名弱勢兒少。家扶指出，家扶扶助家庭中，38.40％的家庭每月平均工作收入在2萬元以下；2萬到3萬元間者占37.82％，扶助家庭工作所得偏低，顯示抵禦風險衝擊能力相當有限。

家扶進一步說，弱勢家庭主要照顧者從事工作中24%為臨時工、22.3%為服務業，近半數弱勢家庭家長職業型態，屬首波受疫情衝擊的族群。就讀國中的小嫚（化名），由母親在老街餐廳擔任服務員獨自撫養3名子女，去年起因疫情影響觀光人潮，工作天數已是做一休一狀態，收入大幅銳減，現在疫情再度升溫，老街已幾乎無遊客，老闆無奈休店，小嫚家頓失收入來源，逢此時局要轉換工作更顯困難，弱勢家庭對入不敷出的前景甚為憂慮。

再者，家扶扶助家庭中，67.81%為單親家庭，停課也衍生子女照顧需求，部分家長不得不暫停工作，收入頓時也減少，像住在新北市的小玫（化名），由媽媽照顧3名子女，原受雇於印刷廠工作，自17日停課後，媽媽需請防疫照顧假照顧孩子，當月收入只剩6000元，家中4口生計茫然。

家扶基金會執行長何素秋表示，三級警戒下的弱勢兒少與家庭在生活、教育等面向皆受衝擊，因應防疫，家扶基金會調整服務型態，社工持續以電話、Line、視訊等方式關懷弱勢家庭；更為確保對所扶助兒少與家庭的服務不間斷，對於所掌握的弱勢家庭如陷急難、兒少學習困境及心理關懷所需，致力提供安家、安學與安心的各式服務與協助。

何素秋也呼籲社會各界伸出援手，在弱勢兒少與家庭因疫情困境的燃眉之急日增之際，一起陪伴弱勢家庭共度難關，接住每個需要幫助的孩子。

弱勢家庭 疫情

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