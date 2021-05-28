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高雄市區下雨了! 預計今晚起下雨到下周

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者劉學聖／攝影
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者劉學聖／攝影

高雄今天下午1時許陸續出現午後陣雨，民眾開心上鄉民論壇PTT發文留言，雨勢一路從岡山陸續往南至新興區，網友表示雖然看雷達回波，雨沒有下在集水區，但至少能讓市區降溫。

陳姓民眾表示，今天上午雲很厚，直到下午終於下大雨，家中的貓都跑到窗邊看雨，大概下約半小時左右又出大太陽。也有民眾表示，他住在楠梓區，看到大雨下到朝明路就不往前了，乾濕分離現場非常驚奇。

有網友紛紛留言開心報出下雨地點，網友表示，印象中高雄平地下雨已是近一個月前，這次雖只有陣雨，但也讓天氣涼爽一點，「感謝老天爺幫洗車、幫降溫」。

中央氣象局預報指出，受梅雨滯留鋒面影響，預計高雄市區今天晚間起至下周將出現多雲到短暫陣雨氣候，但因高壓系統影響，鋒面停留時間有不確定。

高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者陳玫伶／攝影
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者陳玫伶／攝影
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者劉學聖／攝影
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者劉學聖／攝影
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨，根據雷達回波，雨勢下在高雄市區居多。圖／翻攝自中央氣象局APP
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨，根據雷達回波，雨勢下在高雄市區居多。圖／翻攝自中央氣象局APP
高雄從岡山區至新興區今天下午1時許陸續出現午後陣雨。記者劉學聖／攝影
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