高雄市區下雨了! 預計今晚起下雨到下周

高雄今天下午1時許陸續出現午後陣雨，民眾開心上鄉民論壇PTT發文留言，雨勢一路從岡山陸續往南至新興區，網友表示雖然看雷達回波，雨沒有下在集水區，但至少能讓市區降溫。

陳姓民眾表示，今天上午雲很厚，直到下午終於下大雨，家中的貓都跑到窗邊看雨，大概下約半小時左右又出大太陽。也有民眾表示，他住在楠梓區，看到大雨下到朝明路就不往前了，乾濕分離現場非常驚奇。

有網友紛紛留言開心報出下雨地點，網友表示，印象中高雄平地下雨已是近一個月前，這次雖只有陣雨，但也讓天氣涼爽一點，「感謝老天爺幫洗車、幫降溫」。