在家防疫也要動！ 國健署推4妙招 維持體態每天量體重
疫情嚴峻必須減少外出，但必要的運動還是要維持，國健署今天鼓勵民眾，在家可透過簡單安全的居家運動，加強自身防護力並維持體能，另提供四個居家適度運動的妙招，在家健身提升防疫能力。
國民健康署呼籲，防疫期間在家仍需適度運動，並注意運動空間通風、出汗後保暖及適時補充水分，以更好的健康狀態共同抗擊疫情。此外，研究指出測量體重有助於節制口腹之慾，民眾也可以和家人一起「天天量體重」，讓大家防疫在家也能做好體重控制，以避免體重直線上升。
●國健署運動四妙招
一、 核心穩定、瑜珈、徒手訓練效果好：在家可以進行核心穩定、瑜珈、徒手訓練，如雙人反向跳、蹲馬步、超慢跑、太極拳、八段錦、上班族健康操、高齡者健康操等，強化平衡力、肌力、肌耐力、柔軟度或心肺耐力，促進健康。
二、 水瓶、彈力帶簡易器材多變化：除了徒手運動，可以運用家裡的水瓶、彈力帶等簡單的器材進行訓練，以循環訓練方式針對上肢、核心、下肢設計運動動作，使用2瓶礦泉水，就可以在家隨時健身，增加身體活動量，運動6分鐘就可消耗約32卡熱量，如同在健身房的運動方式。
三、 椅子、門框、牆壁皆是好設備：另外也可以扶著沒有輪子的椅子做深蹲，年紀較大的長輩則可以進行坐姿站起，或是借助門框、牆壁做伸展、伏牆挺身、抬腿等運動，增加動作的變化性。
四、 親子互動、代間互動、全齡運動樂趣多：小朋友停課在家學習期間，爸爸媽媽可以和小朋友一起遊戲運動、推彈力球、跳跳繩等，小朋友也可以幫阿公阿嬤搥搥背，以每分鐘約60次且不痛為宜，不但可以促進血液循環，還可以增進代間祖孫情。
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