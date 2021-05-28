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大貨車、大客車等須依規定裝「黑盒子」 6月起違規開罰
大客車、大貨車及3.5噸重以上的小貨車6月1日起必須裝設合於規定的行車視野輔助系統、行車紀錄器，否則將開罰1萬2000元以上至2萬4000元以下罰鍰，並責令參加臨時檢驗，苗栗縣警局提醒駕駛人及車主別忘了裝設被稱為「黑盒子」的相關設備，以免受罰。
苗栗縣警察局指出，車輛上的「黑盒子」是記錄車輛行駛整個過程的電磁紀錄，一旦發生任何狀況即可透過盒子解析影像內容，還原整個案發經過，道路交通管理處罰條例這次增修第18條之1「車輛未依規定裝設行車視野輔助系統、裝設無法正常運作及未依規定保存行車紀錄器之紀錄資料」等3大項目。
縣警局交通隊指出，應裝設行車視野輔助系統的法定車輛，分為申請牌照檢驗、定期檢驗2大類檢驗標準，107年1月1日起新登檢領照的大客車與大貨車，還有109年9月4日起新登檢領照總重量逾3.5公噸至5公噸且全長6公尺以下的小貨車，應裝設合於規定之行車視野輔助系統或以下任一裝置：
(一)左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像之車內螢幕。
(二)於車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統。
(三)可顯示車輛四周影像之環景顯示系統。
苗栗縣警察局表示，這次修法將於6月1日施行，違反規定將處汽車所有人1萬2000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並責令參加臨時檢驗，再次呼籲駕駛人或汽車所有人務必遵循新增交通法令，除自身荷包不會失血外，還可透過車內螢幕注意車輛環景，減少轉彎內輪差引發交通事故，如發生事故並可還原肇事經過，以利警察機關精準核發道路交通事故初步分析研判表，保障當事人權益。
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