首波梅雨鋒面將來襲 氣象局：全台有雨、這2天防豪雨

首波典型梅與滯留鋒面將抵台。中央氣象局說，下周日到下周二是主要影響時間，全台有雨，其中又以下周日跟下周一影響最顯著，中部、北部有大雨甚至豪雨機率。

氣象局技正羅雅尹說，今天台灣天氣大致多雲到晴，下午過後僅山區跟東北部有非常零星午後雷陣雨發生。溫度部分，高溫普遍可以32到35度，內陸、近山區、縱谷、盆地出現黃色燈號，全台各地會有局部36度高溫機率，南投、高雄、台南內陸近山區甚至將出現38度高溫。

羅雅尹說，目前鋒面系統在台灣北部海面，預估今晚到明天鋒面往南移動，接近台灣北端近海。今晚到明天西半部跟東北部有短暫陣雨或雷雨，花東地區明天則維持午後雷陣雨。

羅雅尹說，該波鋒面預計下周日後逐漸移動到台灣上空，到下周二這道鋒面都會在台灣中部、北部附近徘徊跟滯留，其中又以下周日、周一影響最顯著，下周二鋒面還在台灣上空，但雨會少一點。受到滯留鋒面影響，台灣天氣不穩定，全台有雨，容易有短暫陣雨或雷雨，其中，中部、北部有局部大雨或是豪雨發生機率，要等到下周三、四鋒面移動到北部海面，遠離過程中，各地降雨情況才會緩和。

羅雅尹表示，下周日到下周二，鋒面附近有對流發展，會有瞬間大雨、雷擊或是強陣風，留意氣象局發布的豪、大雨特報，或是即時訊息。但鋒面影響期間，不是整天雨下不停，當對流發展時會有一陣大雨勢，減弱、消散就又有降雨空檔，要留意天氣轉為悶熱。

至於西南風對中南部山區是否帶來比較多降雨？羅雅尹說，鋒面南側確實是西南風環境，但整體來說西南風強度不是說太強，還是以鋒面或是附近對流雲系發展、午後熱力造成山區降雨為主。各地都會有降雨，山區也會有降雨，不過以目前資料顯示，山區雨量不會非常大量，是這波鋒面特性。