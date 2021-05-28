婦人倒臥血泊！陰道出血憂染疫不願就醫 手術6小時救命

嘉義42歲婦人日前陰道陸續出血，因憂心醫院有染疫風險，不願就醫，僅在家自行服藥，25日傍晚上廁所突血崩出血2000c.c 休克，臥在血泊中，家人發現送醫一度命危，經嘉義醫院院長黃元德急救近6小時、輸血3000多c.c終於救回一命，婦人術後熱淚盈眶說，「謝謝醫師救命，讓我活下來！」

婦人經過1天休養、生命跡象穩定，恢復情況良好，昨和丈夫見面時熱淚盈眶，直言彷若隔世「活下來的感覺真好」，也不斷感謝黃元德救命之恩。

院方表示，該婦人上月到某醫院做子宮肌瘤切除手術後，陰道陸續出血，但婦人見疫情嚴峻，到醫院看診可能染疫，一直不願就醫，每次出血都自行服藥，本月25日傍晚因出血不舒服，請丈夫買晚餐、她去上廁所，不料丈夫返家發現，妻子已倒臥血泊中，立即叫救護車送院急救。

「出血太嚴重了！」黃元德表示，該婦人到急診時，陰道持續大出血，僅在院出血量已超過2000c.c，進入休克狀態，他研判病況危急、須立即開刀，但婦人大量失血造成手術中血液完全無法凝固，每縫1針就多2個洞出血，所有傷口出血都有如潺潺溪水般，止血十分困難。

黃元德說，當下研判婦人已有瀰漫性血管內凝血病變(DIC)，失去凝血功能，決定迅速切除子宮，在術中血流不止時，接力用了大量纱布，強力壓迫血管叢2個多小時，維持生命。

他說，手術除不斷止血爭取時間，同時還幫婦人輸入超過3000c.c 血液，大量補充凝血血清、血小板，終於成功止血救回婦人性命，事後發現止血紗布聚集起來，超過1顆足球大小，他在手術室忙了近6小時。

黃元德說，子宮肌瘤是女性常見疾病，若能及早發現，大部分可用藥物控制及定期追蹤，不急著開刀；如肌瘤造成經血量過多、經期拉長導致貧血，或壓迫到膀胱或直腸造成頻尿、排尿不易等症狀，建議接受手術切除，術後可能影響日常生活及造成貧血、不孕等問題，仍需返診追蹤、不能輕忽。