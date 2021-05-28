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一張圖看梅雨鋒面要來了！ 提防強降雨雷擊等劇烈天氣
梅雨鋒面即將來臨。天氣風險公司在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天到明天鋒面在台灣北部附近活動，帶來鋒前不穩定的大氣結構；西南季風逐漸由華南轉向台灣，環境水氣將逐步增多。期間西半部、北部沿海天氣較不穩定，雲量多，夜間到清晨有短暫雨甚至雷雨的機會，山區午後則有熱對流發展。
天氣風險公司說，5月30日周日至31日下周一隨梅雨鋒面逐漸壓至中北部地區，配合西南季風增強帶來充沛水氣，台灣上空容易發展出旺盛對流系統，降雨熱區逐漸由北部往南延伸，山區、平地都有機會下起較大的雨勢，須提防強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。
天氣風險公司說，6月1日下周二至6月2日下周三鋒面結構逐漸減弱、北抬，台灣仍然受到西南風水氣的影響，西半部清晨容易有短暫雨或雷雨，各地山區午後熱對流較旺盛。
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