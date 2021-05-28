百年大旱何時反轉？ 彭啟明：就要看周末這波降雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今年5月開始在東亞發展的滯留鋒面位置很特殊，由於太平洋高壓顯著的西伸偏強，讓台灣到中國福建廣東這附近，一直都受到偏強高壓勢力籠罩，顯著的偏少雨，台灣甚至創下每日最高溫破5月同期歷史新紀錄。

他說，降雨也極端的偏少，加上疫情爆發在家工作，用電模式改變，這也讓台灣的用電高峰才5月就創下歷史新紀錄，西半部水情也創下歷史新低紀錄，可以稱之為百年大旱正逐步走向乾旱最谷底，何時有反轉，就要看周末的這波降雨。

而高壓增強，也讓滯留鋒面在浙江、江西到長江中下游附近發展，彭啟明說，統計到目前為止，已經有六波顯著的滯留鋒面降雨過程，當地的降雨最多達到5月平均值的六成或到一倍，有顯著的災情發生，相較於台灣在台中及台南的平地沒下雨，台北新竹的平地降雨不到平均值的一成，反差相當大。

他說，目前在東亞滯留鋒面的第七輪滯留鋒面降雨發展，有逐步往南的趨勢，今天下半天鋒面前緣接近，加上西南風，各地都有發展短暫陣雨機會，周末開始逐步接近，周六下半天到周日仍是主要影響台灣的時間點，從北到南都逐步有陣雨發展，甚至發展對流性降雨，有局部較大雨勢發生機會。

彭啟明表示，這波最新發展的位置略偏北，過去幾天一直南北擺盪，主要鋒面冷暖空氣的交界面，很容易受到各種環流勢力左右，很類似颱風一樣，差個50到1000公里，降雨的分布就會差很多。目前最新預測，以接近台灣北部為主，如果要有較劇烈的降雨，就要期待位置更往南，這當中在鋒面內發展起來的不穩定中小尺度對流系統，才有望能提供較多的雨勢。

他說，偏偏這類系統無法從現有預測工具得到答案，只能說在周六下半天到周日有較高機會，雨量多少或具體較大雨勢發生的時間點要看對流發展動態而定，要有所準備，尤其6月初有更多地方進入新一輪限水階段，光是這波的雨還不夠，還是要加大力道。而要特別提醒，雨帶是否能如期下在集水區要看到時情境，但往年都有發生意外的突發降雨，會有局部地區旱澇急轉的可能。

彭啟明說，這波主要影響時間是在周六日到下周一、周二，當中仍以周六下半天到周日是較不穩定時間點，下周三、周四鋒面會北抬，會再度轉晴，下一波鋒面接近時間點就是在下周五、周六、周日這幾天，不過依舊位置仍有變動空間，還有很高的變動度，仍要觀察，主要還有菲律賓東方熱帶擾動是否發展成颱風的趨勢，這都會是干擾的因素，但以目前氣候上的趨勢來看，有可能就是今年最後一波影響台灣的鋒面，6月中旬之後，顯著的偏向夏季型態。