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一張圖看背風渦旋 鄭明典：台灣上空有西南風了
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看台灣東測的雲線，在中高雲遮蔽縫隙下方，可以看到螺旋狀的雲線，這是背風渦旋，而背風渦旋在東側偏北，表示台灣上空有西南風了。不過，因為高壓未退，所以大氣還是相對穩定。
氣象局說，今天白天馬祖有短暫陣雨或雷雨，各地及澎湖、金門大多為多雲到晴、高溫炎熱，清晨至上午中南部地區及澎湖有零星短暫陣雨，午後東北部地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。
今晚至明天鋒面接近及西南風影響，西半部地區及馬祖、金門、澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
今天北部及馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今、明兩天東南部地區並有焚風發生的機率。
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