大雨要來了！ 吳德榮：明天起梅雨鋒逐漸南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒在北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。北部25至37度，中部25至39度，南部24至39度，東部23至37度。

他說，明天凌晨梅雨鋒在北部近海逐漸南下，周日至下周三梅雨鋒在台灣徘徊；明天凌晨起台灣處在極不穩定的大氣中，有激發中、小尺度天氣系統的條件，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬第7至10天(6月1日3至6日)，滯留鋒仍呈現南北徘徊的特徵。下周四滯留鋒北移至北部海面，天氣出現空檔；下周五再逐漸南下、重返台灣，下周六、周日仍在台灣徘徊，皆伴隨明顯雨帶。

不過，他說，終究這已是模式末期的模擬，理論上有較大的不確定性；另一變數則是菲律賓東方海面，似乎有熱帶擾動活動的跡象，各國模式對於其發展與動向皆不相同，間接也擴大梅雨滯留鋒末期模擬的分歧。故目前對期末尚不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。