疫情仍不見趨緩 宏匯廣場暫停營業時間「再延長」
疫情緊張仍不見趨緩，政府不斷呼籲避免群聚，宏匯廣場表示，為配合政府加強防疫政策，保護百貨第一線從業人員的安全，原訂自5月24日起至5月28日的自主暫停營業，決定再「延長」自主停業時間至6月4日，以減少通勤移動、工作場所接觸所造成的感染風險。
宏匯廣場指出，非常感謝所有協力廠商及合作夥伴，對防疫優先、繼續暫停營業的支持；並再次向顧客表達歉意，並感謝體諒。期盼在疫情嚴峻時期暫時停止營業活動，能夠有助於疫情早日結束，讓社會儘早恢復日常生活，廠商儘早恢復全面營運。
另外，日前宏匯廣場也給全館300多家專櫃廠商發函，所有專櫃年度包底調降30％、5月管理費減免50％，在疫情艱困時期與合作廠商共體時艱。
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