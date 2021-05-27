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好好在家／居家防疫必備空氣清淨機 選購與使用6要訣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
正確的選購與使用，讓空氣清淨機發揮最大效用。圖／業者提供
正確的選購與使用，讓空氣清淨機發揮最大效用。圖／業者提供

疫情險峻，「非必要勿外出」成為防疫最高宗旨，除了非得出門的時候要做好衛生防護、勤洗手、注意消毒，返家之後也要立刻清潔，避免把細菌、病毒帶回家；許多民眾整天待在家，更讓居家防疫時的空氣品質變得特別重要，準備好空氣清淨機等健康家電並且正確使用，除了可以濾除PM2.5、過敏原等容易導致過敏反應的物質，避免因為呼吸道損傷，增加細菌、病毒入侵的危險，幫助打造健康舒適的居家環境。

濾網功效

室內空污問題近年才開始被重視，加上防疫殺菌的迫切需求，除了選擇具備高效濾網的空氣清淨機，幫助淨化空氣、降低室內污染源，有效的阻擋空氣中看不見的健康威脅。HEPA濾網可說是最基本的規格，其他還可以依照室內空間需求，搭配選購具有除菌、抗病毒、除甲醛等功能濾網的機種，或也有運用電離子技術，吸附並消除細菌、病毒活性的機種，層層過濾，加倍潔淨。

潔淨能力

而選購時也要注意國際較為廣泛使用的CADR值（Clean Air Delivery Rate乾淨空氣輸出率），或是去年消保處推出的CASR值（Clean Air Supply Rate潔淨空氣提供率）檢測效能標準，數值越高，代表濾淨速度越快，較適合越大的空間要使用。

靜音、節能、智慧

另外，如果家中有幼兒，或是對聲音較敏感的族群，挑選時別忘了要注意運轉時的音量大小。而空氣品質燈號顯示、遠端連線智慧功能等，則是加分選項，不管是用不同顏色的燈號，空氣品質變化一目瞭然，還是透過手機App推送通知、遙控調整模式，依照可以接受的預算挑選即可。而最基本的節能標章當然也是必備，長時間使用除了省電還能兼顧環保。

24小時持續運轉

使用時，建議若情況允許可24小時讓空氣清淨機持續運轉，保持進出風口暢通，並且關閉窗戶使用才能實際發揮最高效用；平常非疫情時期，則至少可在回到家前半小時先將空氣清淨機遠端遙控預約開啟，讓循環流通空氣守護呼吸健康。

定期清潔更換濾網

同時也要記得頻繁清潔前置濾網、定期更換HEPA濾網，確保維持過濾效能，尤其是家有寵物毛小孩的家庭，能避免濾網被附著在表面的髒污、毛髮、灰塵阻塞，使通風量減少，濾淨的效果降低。

擺放位置要注意

如果單人房間有固定的位置，空氣清淨機可以放在靠近人的地方，將進風口朝向污染源，出風口朝向人；若是放在大空間、家人會走來走去，則可以將空氣清淨機放在窗邊和門邊，或是空間中某個角落位置，在第一線過濾進入家中的污染，也較能促進空間內空氣流通。如果預算允許，每個空間都應該擺放一台空氣清淨機。

若預算允許，每個空間都應該擺放一台空氣清淨機，濾淨空氣效果最佳。圖／Pexels（攝影師Max Vakhtbovych）
若預算允許，每個空間都應該擺放一台空氣清淨機，濾淨空氣效果最佳。圖／Pexels（攝影師Max Vakhtbovych）
疫情險峻，讓居家防疫時的空氣品質變得特別重要。圖／業者提供
疫情險峻，讓居家防疫時的空氣品質變得特別重要。圖／業者提供
建議若情況允許可24小時讓空氣清淨機持續運轉，尤其睡眠時更需要潔淨空氣保持循環。圖／Pexels（攝影師Max Vakhtbovych）
建議若情況允許可24小時讓空氣清淨機持續運轉，尤其睡眠時更需要潔淨空氣保持循環。圖／Pexels（攝影師Max Vakhtbovych）

空氣清淨機 空氣品質 疫情

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