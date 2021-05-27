防疫乘客大減 淡海輕軌運量少7成調整班距

為配合中央疫情指揮中心宣佈三級警戒延長，新北捷運公司宣佈，淡海輕軌同步將班距調整延長至6月14日，相關防疫作為仍不鬆懈，利用班距及人員調度調整，全面投入強化本職訓練及車輛檢修。自疫情進入三級警戒以來，民眾配合低度活動，淡海輕軌每日運量也大幅下滑7成。

新北捷運公司副總詹烱潁表示，為顧及民眾通勤需求，平日上午尖峰時段採10-12分鐘班距，離峰時段採15分鐘班距，維持5成以上運能，假日則比照離峰時段班距營運。而因調整班距所空出的人員及時間，則全面投入包括防汛演練及車輛全面檢修，在汛期來臨前，將訓練及檢修做到位，整合人員量能，打造優質的安全搭乘體驗。

新北捷運公司說，鑑於疫情等級尚未解除，淡海輕軌第一線執勤人員更是不敢鬆懈，除了每小時消毒一次，其餘車站及列車每2小時消毒一次、列車空調開啟全外氣及列車到站後由司機員主動開啟車門外，並配合新北市政府週週消毒的政策，每週進行大消毒，打造防疫標準SOP。