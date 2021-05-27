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疫情持續緊繃 環球購物中心「暫停零售」期間再延長

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心宣布全台七店僅提供民生必需服務(餐飲外帶外送、超市等)，並暫停零售區域的實施時間將延長至6月1日。圖／環球購物中心提供
環球購物中心宣布全台七店僅提供民生必需服務(餐飲外帶外送、超市等)，並暫停零售區域的實施時間將延長至6月1日。圖／環球購物中心提供

全台疫情持續緊繃，全國三級警戒延長，環球購物中縮短營業時間、入館實聯制相關防疫措施皆延長至6月14日，今天再宣布全台七店僅提供民生必需服務(餐飲外帶外送、超市等)，並暫停零售區域的實施時間將延長至6月1日。

此外，環球購物中心推出「無接觸外帶快取」服務，民眾免入館，從點餐、取餐到行動支付無接觸，考量到消費者的便利性，再擴大推出「無接觸得易速」，新北中和、板橋車站、南港車站及屏東市率先實施，消費者免下車即可快取餐點，只要事先線上瀏覽菜單，以網路或電話預訂餐點，至分店指定地點即有專人將餐點送上車，還能使用行動支付付款，目前已集結近150家餐飲提供服務，包括乾杯列車、好滴咖啡、涓豆腐、彌生軒、瓦城、12MINI、春水堂、韓虎嘯、美利河等，並推出外帶優惠7折起。

環球購物中心再推出「無接觸得易速」，新北中和、板橋車站、南港車站及屏東市率先實施，消費者免下車即可快取餐點。圖／環球購物中心提供
環球購物中心再推出「無接觸得易速」，新北中和、板橋車站、南港車站及屏東市率先實施，消費者免下車即可快取餐點。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 屏東 疫情

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