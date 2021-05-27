停課不停學 這些居家學習App、YouTube頻道拯救爸媽

全台各級學校停止到學校上課，許多爸媽也因應防疫遠距居家辦公，與學齡孩子整天一起待在家，不只擔憂學習進度，更需要各種有趣的學習工具讓孩子不無聊。這時候不管是下載能打發時間的App，還是打開有趣的YouTube頻道，只要能讓孩子專心玩上一陣子，讓爸媽喘息一下，就值得趕快下載！

學齡前啟蒙探索

不去上學的日子相信對學齡前的爸媽最難熬，讓科技力成為孩子的超級助力吧！由App Store編輯團隊精選的啟蒙App，在安全內容的審核下，打造健康探索不同領域入門知識的園地。

Sago Mini遊戲世界：兒童遊戲：適合學齡前兒童的互動創意遊戲，內含數百項歡樂有趣的活動，開放式的玩法鼓勵孩子自我表達、建立同理心和發揮創意，激發孩子無限好奇心。

毛毛蟲幼兒園：全球最有名的一隻毛毛蟲，出自兒童繪本大師Eric Carle之手，以拼圖、歌曲唱跳解決毛毛蟲的飢餓，為英語啟蒙、邏輯思維、科學、藝術、歌曲，為學齡前孩子做好上學準備。

Onni & Ilona：快樂形狀：適合1～5歲兒童的益智遊戲，用形狀和可愛零件拼湊，促進精細動作和視覺物體辨識技能。孩子們能從零散的部件中重建各種迷人的角色，嘗試成功時將獲得有趣的動畫獎勵。

不能出門就把世界帶進家裡

大一點的孩子，則可以試試「AR擴增實境」技術類型的App，透過視像化的呈現，帶領孩子以新科技遨遊世界。在家就能走訪土地、認識星空、翻閱山川河流。

星象指南Sky Guide：欣賞星空再也不受黑夜限制，無論身在何處，恆星、行星甚至衛星全部都能解鎖認識。

Complete Anatomy ‘21：疫情讓大家對病毒、人體都充滿好奇，藉由AR解惑人體奧秘，提供比課本還完整的生物與健康教育，隱藏版小小醫生就在你家。

爸媽的說故事小幫手

整天和孩子共處一室的爸媽，睡前還有個說故事任務得完成才行！如果能透過App代勞，肯定省力許多。

睡前故事—助眠音樂和故事書：熟悉經典童話、成語故事，也有助眠白噪音的選擇，替寶貝編織一個安穩夢鄉。

親子天下有聲故事書：由幼教專家、兒童文學作家、繪者們親自編寫的故事，語言力、想像力和創造力一次激發。

知識娛樂YouTube頻道推薦

不只爸媽放鬆休閒時可以欣賞，孩子們想要得到更多知識與娛樂休閒影片，也能在YouTube找到各式各樣的精彩內容，還能在電視大螢幕上全家一同觀看，以下7個精彩頻道趕快追蹤。

EngineTV原金動畫：由原金國際和國立清華大學共同製作的科學教育卡通，特別的是，融合原住民大自然的生活經驗與科學教育，將中小學程度的自然科學知識變成活潑生動又有趣的故事，主題包括化學反應、光的折射、物理慣性定律等等，很適合作為課前預習、課後複習的教材。

中華語文知識庫：以動畫形式，讓孩子了解每個字的來源與字型變化，同時也會衍伸相關字詞。

Taiwan Bar：台灣吧的內容兼具資訊與娛樂性，主題包羅萬象包含歷史、哲學、法律、教育議題、地方文化、經濟學等，部分影片透過動畫形式，以更生動地方式讓孩童輕鬆吸收相關知識。

LIS情境科學教材：由非營利組織LIS（Learning in Science）為國中小自然教師及學生，設計有別於填鴨教育的科學教材並納入實驗性影片，輕鬆學科學。

昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff：兒童界巨星「昆蟲擾西」吳沁婕除了現場教學場場秒殺爆滿，也透過YouTube頻道將昆蟲大小事分享給更多大小朋友，在不能出門上課的時刻，特別受用。

公視兒少：專屬台灣兒童與青少年的影音頻道，內含多個主題節目，包含《下課花路米》、《我家住海邊》、《台灣囝仔讚》，適合全家共賞。