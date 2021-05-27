全台血荒「南血北送」難救急 開放下班也能捐血

國內新冠肺炎疫情延燒，民眾不敢出門捐血，全台血庫持續不足，今天僅剩4.9天可用，國內醫師擔憂，各縣市血庫自己都不夠用，「南血北送」救急可行性低，呼籲民眾挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺。據血液基金會統計，全台血庫只夠用4.9天，各血型偏低，只剩4.5至5.9天，台中中心血庫急缺，只能撐3.7天、台北4.7天、高雄5.2天、新竹5.4天及台南6.5天。

台中地區血庫缺血情況最嚴重，B型最缺僅剩3.1天，A型3.3天、O型剩4.2天及AB型4.6天；第二缺的台北地區A型血缺得最嚴重、僅能再撐4天，其次依序為O型4.1天、AB型4.5天、B型6.7天；第三缺的高雄B型及AB型皆剩4.8天，O型血剩5天、A型6.2天。

台灣輸血醫學會理事長、林口長庚醫院檢驗醫學科主治醫師闕宗熙說，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，近2週捐血明顯變少，剛好醫院降載，一般手術延後，用血量有降，「醫院血庫的血只是勉強夠，現在真的只能走一步算一步。」

闕宗熙表示，過去沒有疫情時期，確實會透過南、北護送血液，確保各地血液供應量，但如今全國都升三級警戒，全台各捐血中心的血庫都不夠用，連「南血北送」可能性都低，呼籲民眾挽袖捐血外，建議各醫院血庫負責人員主動進行用血管理。

血液基金會呼籲，期待民眾能於平日周間持續捐血，以維持每日的醫療用血供應，雖非必要醫療作為延後，但是必要的輸血治療是不能停止的，過去接獲許多民眾反應，平日下班後想捐卻無處可捐，開放部份捐血作業場所至晚間，方便上班民眾於返家前能前往捐血。

因應疫情延長捐血作業地點包含台北新光站前號、花蓮中山捐血室、竹北愛心樓、桃園扶輪激勵一號、台中市中港捐血室、台中市新光三越捐血車、台南市永福捐血室及高雄市楠梓捐血室，開放時間幾乎都延長到晚上6點至8點等，可多加利用網路預約。

血液基金會提醒，為配合政府防疫政策，捐血人應注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不要停下定期捐血的好習慣，各項措施將隨政府防疫政策做滾動式修正。因部份捐血點作業時間延長及異動，捐血前請加入「愛捐血」官方帳號或上血液基金會官方網站（www.blood.org）查詢。