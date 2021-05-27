「外送員」吃吉豚屋現享8折！Uber Eats、熊貓都適用

為了提供民眾居家防疫的用餐選擇，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」已施行「外帶全面85折」的優惠。另外為了體諒外送員的辛勞，即日起包括Uber Eats、foodpanda等5間外送平台的外送員，可獨享「外帶8折」的優惠方案。另外指定門市還推出新品「全力便當」，滿足民眾的營養補給需求。

此次吉豚屋所推出的「全力便當」，乃是日本顧問針對元氣補給概念所設計，共有生薑燒豚唐揚雞雞排、滑蛋燒豚唐揚雞雞排、串燒醬燒豚唐揚雞雞排、拿坡番茄義麵唐揚雞雞排等4種選擇，每款便當均有3種富含蛋白質的主菜，還有促進血液循環的生薑、蘊含茄紅素的蕃茄等配料，原價239元，優惠價219元，僅限石牌店、信義二店的實體與Uber Eats線上門市販售。另外，即日起至6月中旬期間，「1公斤日式唐揚炸雞」也會限時回歸，可於全門市及Uber Eats點購。