快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

高壓蒸氣及噴霧消毒看不見的細節 桃機防疫再升級

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場排班計程車隊以霧化消毒機進行車內清消，加強駕駛自己不容易清潔擦拭到的地方，藉此保護乘客與駕駛健康。圖／桃機公司提供
桃園機場排班計程車隊以霧化消毒機進行車內清消，加強駕駛自己不容易清潔擦拭到的地方，藉此保護乘客與駕駛健康。圖／桃機公司提供

全國三級疫情警戒再延長，顯示國內疫情還不能鬆懈，桃園機場是國境出入的重地，更是清潔消毒的超級重點，桃園機場除了例行的清消外，近日更採購高壓蒸氣沖洗機、霧化消毒機等專業器材針對手推車及計程車等不易清潔之處進行徹底清消，希望緊抓細節讓旅客出入機場更加安心。

桃機公司表示，行李手推車是旅客最常使用的設備，具有高周轉率及高流動性，為避免手推車成為病毒傳播的媒介，桃園機場除以酒精定時擦拭握把外，每日更以高壓蒸氣沖洗機進行全車SPA。透過最高可達160℃高溫的蒸氣，可有效清除附著物與病菌，輔以蒸氣高壓沖洗，對日常無法擦拭到的縫隙、彎頭等處進行360°無死角的消毒。藉由多增加一道的清消程序，讓旅客可更安全、更放心地使用機場行李手推車。

另外，桃園機場排班計程車的防疫也升級，聯誼會在桃機公司協助下引進移動式霧化消毒機，使用時透過散發抗菌煙霧，在車廂內物體表面形成覆蓋，除進行殺菌外，還可形成持續性的抗菌保護層，以最全面的方式輔助駕駛不容易清潔擦拭到的地方，自去年3月上路以來，車隊已經累計服務人次超過20餘萬人，這次設備升級能為駕駛與乘客們提供更安全的保障。

機場公司副總經理洪玉芬表示，讓旅客安心的關鍵在細節，包括廁所、櫃台等民眾易接觸到的環境清潔消毒雖持續進行中，但鑒於疫情變化，機場公司持續與服務大聯盟各單位夥伴強調易忽略的清消細節，搭配落實清消記錄與劃定30個責任區安排主管定時巡檢，以走動式管理確保各項措施皆能夠落實。機場內所有單位近日更同步進行全面性的深度大清消，包括旅客常接觸的櫃檯表面、電梯按鍵與座椅扶手等，都加強消毒，為減少病毒跨境傳播之機率。

桃園機場清潔人員使用高壓蒸氣沖洗機來消毒日常無法擦拭到的推車縫隙，進行全方位的消毒。圖／桃機公司提供
桃園機場清潔人員使用高壓蒸氣沖洗機來消毒日常無法擦拭到的推車縫隙，進行全方位的消毒。圖／桃機公司提供
機場公司副總經理洪玉芬親自督導手推車清消狀況，並要求清潔人員注意細節。圖／桃機公司提供
機場公司副總經理洪玉芬親自督導手推車清消狀況，並要求清潔人員注意細節。圖／桃機公司提供

桃園機場 疫情

延伸閱讀

泰山某養生館不顧防疫涉仍營業 林口警函送裁罰

新竹縣民間企業捐贈奈米消毒罐 要協助第一線員警抗疫

無人機消毒台中泰安國小操場 減出勤人力負擔

十軍團化學兵今明彰化市大清消 市長：稀釋漂白水免憂

相關新聞

近墨堂書法研究基金會理事長 細解【三吳墨妙】展覽絕妙之處

林霄先生是位有趣的收藏家，同時也是位旅行攝影家，他與夫人的足跡遍布全球秘境。所成立的「近墨堂書法研究基金會」也為推廣書法藝術做出不少貢獻。

疫情持續延燒台大醫護餐食統一外叫排隊便當

疫情持續延燒，嚴格限制餐廳小吃店內用，上班外食民眾只能外賣，中午十分，台大醫護餐食統一外叫，各單位派代表排隊領便當。

好好在家／居家防疫必備空氣清淨機 選購與使用6要訣

疫情險峻，「非必要勿外出」成為防疫最高宗旨，除了非得出門的時候要做好衛生防護、勤洗手、注意消毒，返家之後也要立刻清潔，避...

梅雨鋒面將報到 30日起連3天西半部東北部大雨

中央氣象局表示，明天降雨有增多趨勢，午後降雨範圍也較廣，預計鋒面29日靠近，30日到6月1日都在台灣上空，預期西半部跟東...

疫情持續緊繃 環球購物中心「暫停零售」期間再延長

全台疫情持續緊繃，全國三級警戒延長，環球購物中縮短營業時間、入館實聯制相關防疫措施皆延長至6月14日，今天再宣布全台七店...

停課不停學 這些居家學習App、YouTube頻道拯救爸媽

全台各級學校停止到學校上課，許多爸媽也因應防疫遠距居家辦公，與學齡孩子整天一起待在家，不只擔憂學習進度，更需要各種有趣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。