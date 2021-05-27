高壓蒸氣及噴霧消毒看不見的細節 桃機防疫再升級

全國三級疫情警戒再延長，顯示國內疫情還不能鬆懈，桃園機場是國境出入的重地，更是清潔消毒的超級重點，桃園機場除了例行的清消外，近日更採購高壓蒸氣沖洗機、霧化消毒機等專業器材針對手推車及計程車等不易清潔之處進行徹底清消，希望緊抓細節讓旅客出入機場更加安心。

桃機公司表示，行李手推車是旅客最常使用的設備，具有高周轉率及高流動性，為避免手推車成為病毒傳播的媒介，桃園機場除以酒精定時擦拭握把外，每日更以高壓蒸氣沖洗機進行全車SPA。透過最高可達160℃高溫的蒸氣，可有效清除附著物與病菌，輔以蒸氣高壓沖洗，對日常無法擦拭到的縫隙、彎頭等處進行360°無死角的消毒。藉由多增加一道的清消程序，讓旅客可更安全、更放心地使用機場行李手推車。

另外，桃園機場排班計程車的防疫也升級，聯誼會在桃機公司協助下引進移動式霧化消毒機，使用時透過散發抗菌煙霧，在車廂內物體表面形成覆蓋，除進行殺菌外，還可形成持續性的抗菌保護層，以最全面的方式輔助駕駛不容易清潔擦拭到的地方，自去年3月上路以來，車隊已經累計服務人次超過20餘萬人，這次設備升級能為駕駛與乘客們提供更安全的保障。