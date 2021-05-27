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用吐司做披薩！免用烤箱一樣讚 老饕靠三招：飄香又酥脆
全國三級警戒，非必要盡量別出門，民眾不妨考慮在家自己製作美食，近日就有內行人教大家如何用吐司做出披薩，整個過程三招只需要十幾分鐘，甚至連烤箱都不用，只要平底鍋就好。
搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，這道吐司披薩所需食材有吐司、玉米粒、豌豆、胡蘿蔔粒、香腸、芝士、番茄醬，食材也可以依據喜好調整。完整步驟如下：
第一步：去掉吐司四周的邊，均勻的抹上一層番茄醬。
第二步：撒上一層芝士，然後均勻的撒上玉米粒、胡蘿蔔粒、豌豆、香腸片，最後再撒上一層芝士，多放一些拉絲效果好。
第三步：平底鍋預熱，放入吐司披薩，開小火煎，蓋上蓋子燜3分鐘，讓芝士融化，然後打開鍋蓋，繼續小火煎1分鐘，這樣能讓吐司更加酥脆，接著就可以出鍋了。
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