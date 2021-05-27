快訊

獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用吐司做披薩！免用烤箱一樣讚 老饕靠三招：飄香又酥脆

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有內行人教大家如何用三招製作出美味的吐司披薩。 示意圖／ingimage
近日有內行人教大家如何用三招製作出美味的吐司披薩。 示意圖／ingimage

全國三級警戒，非必要盡量別出門，民眾不妨考慮在家自己製作美食，近日就有內行人教大家如何用吐司做出披薩，整個過程三招只需要十幾分鐘，甚至連烤箱都不用，只要平底鍋就好。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，這道吐司披薩所需食材有吐司、玉米粒、豌豆、胡蘿蔔粒、香腸、芝士、番茄醬，食材也可以依據喜好調整。完整步驟如下：

第一步：去掉吐司四周的邊，均勻的抹上一層番茄醬。

第二步：撒上一層芝士，然後均勻的撒上玉米粒、胡蘿蔔粒、豌豆、香腸片，最後再撒上一層芝士，多放一些拉絲效果好。

第三步：平底鍋預熱，放入吐司披薩，開小火煎，蓋上蓋子燜3分鐘，讓芝士融化，然後打開鍋蓋，繼續小火煎1分鐘，這樣能讓吐司更加酥脆，接著就可以出鍋了。

三級警戒

延伸閱讀

被埋沒的藝術家？她把貓咪吐司巧變老虎 網讚：媽媽沒有最強只有更強

防疫優惠+2！Toasteria咖啡廳「全品項6折」、薄多義BITE2GO「新品免費喝」

逝世嬤最愛吃披薩！必勝客店員「暖舉」惹哭眾人：洋蔥放太多

她買的鮪魚吐司竟加了「魔鬼級配料」 全網崩潰哭喊：不要！

相關新聞

用吐司做披薩！免用烤箱一樣讚 老饕靠三招：飄香又酥脆

全國三級警戒，非必要盡量別出門，民眾不妨考慮在家自己製作美食，近日就有內行人教大家如何用吐司做出披薩，整個過程三招只需要十幾分鐘，甚至連烤箱都不用，只要平底鍋就好。

近墨堂書法研究基金會理事長 細解【三吳墨妙】展覽絕妙之處

林霄先生是位有趣的收藏家，同時也是位旅行攝影家，他與夫人的足跡遍布全球秘境。所成立的「近墨堂書法研究基金會」也為推廣書法藝術做出不少貢獻。

疫情持續延燒台大醫護餐食統一外叫排隊便當

疫情持續延燒，嚴格限制餐廳小吃店內用，上班外食民眾只能外賣，中午十分，台大醫護餐食統一外叫，各單位派代表排隊領便當。

專櫃賠錢做生意快崩潰 百貨業嘆：我們也只是二房東

原本應該是人潮洶湧的百貨商場，在政府宣布將疫情警戒提升至三級後，瞬間門可羅雀，業績衰退幅度如同跳水，從5月中旬的三成，到現在超過七成。進駐百貨的專櫃廠商等不到客人上門，希望百貨公司能夠調降租金以度過難關，但商場立場仍強硬，更透露其實降不降都是兩難。

疫情仍不見趨緩 宏匯廣場暫停營業時間「再延長」

疫情緊張仍不見趨緩，政府不斷呼籲避免群聚，宏匯廣場表示，為配合政府加強防疫政策，保護百貨第一線從業人員的安全，原訂自5月...

「你媽確診了…」詐騙集團可惡新手法 不只騙財更折損醫療量能

「你媽確診感染COVID-19」、「我確診欠醫藥費，匯錢給我。」新冠肺炎疫情升溫，竟有詐騙集團歪腦筋竟動到防疫上。花蓮慈濟醫院一名開刀房護理師，接到自稱來自北部某醫學中心電話，表示其母在該院急診確診感染，須先支付急診醫療費用1萬5000元，該名護理師心急下遭騙；高雄一名68歲單身阿伯跑到派出所求救，指女網友罹患新冠肺炎康復，欠積醫藥費要他匯錢救急。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。