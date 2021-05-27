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七月一日起 環保署公告調升廢乾電池回收費率

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

環保署為反映廢乾電池回收清除處理成本上升，避免囤積電池之風險及解決去化問題，提升回收績效，並提高處理業處理意願及相關業者加入處理經濟誘因，7月1日起修正調升乾電池鋰三元電池及鋰鐵電池等項目的回收清除處理補貼費率。

環保署說，二次鋰電池因種類不同，目前3C及家電產品用鋰鈷電池，處理廠仍以收購方式回收，而鋰三元及鋰鐵電池多為電動汽、機車或儲能使用，且因鋰三元電池鎳、鈷含量有限，鋰鐵電池僅含鐵，再生料價值低，導致回收業者回收後需付費予處理廠處理。

環保署表示，目前有許多車輛責任業者逆向回收後的二次鋰電池囤積於廠內，而二次鋰電池活性較高，囤積易衍生火災等問題。為避免囤積風險及解決去化問題，並提升回收效率，因此，調升鋰三元電池及鋰鐵電池的補貼費率。

環保署說，二次鋰電池補貼費率改分三項，分別為鋰三元電池、鋰鐵電池及其他二次鋰電池。補貼費率分別為鋰三元電池每公斤九十四‧五元、鋰鐵電池每公斤一百一十四‧五元及其他二次鋰電池五十五元。

環保署說，受補貼機構處理業者於110年7月1日起，應依調整後的新費率，請領回收清除處理補貼費。

環保署 資源回收

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