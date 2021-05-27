工研院聯手新竹台大分院強化防疫 正壓檢疫亭全面啟動

新冠疫情嚴峻，新竹臺大分院爲快速佈署防疫工作和工研院今（27）日雙方共同宣布研發合作的「正壓檢疫亭」於竹東院區正式啟用，以全面提升採檢量能、落實分艙分流管理與保護醫護同仁。

工研院劉文雄院長表示，經濟部在2020年疫情爆發之際，超前佈署整合科技專案研發的科技協助防疫，更運用「技術處科專緊急防疫研發專案」支持工研院開發正壓式檢疫亭與檢疫相關科技，以科技護衛臺灣防疫最前線。

隨著全國疫情升級為三級警戒，經濟部已促工研院在5月16日北上漏夜搭建兩座檢疫亭，協助中興醫院與剝皮寮進行篩檢，並持續配合經濟部、指揮中心提供防疫科技上的協助。臺大醫院竹東分院是新竹縣尖石鄉、五峰鄉、芎林鄉等地居民就醫最重要的醫療據點，工研院地處竹東鎮，過去就與臺大醫院在醫療科技有緊密合作，如今在疫情爆發，雙方將更責無旁貸的再次攜手投入，期望透過科技化的檢疫設備，協助醫院進行快速大量採檢與提供醫護人員防護。

新竹臺大分院余忠仁院長說：「新竹臺大分院新竹醫院為新竹市傳染病指定應變醫院，而竹北及竹東兩院區則分別為新竹縣傳染病指定隔離醫院及應變醫院。為確保醫療量能，避免急診室擁入大批疑似個案造成壅塞及降低院內感染的風險，我們快速啟動組合屋戶外篩檢站與正壓檢疫亭，不僅保護醫護人員，更達到醫院分艙、分流、專責、輪調的制度，大幅避免病毒散佈至院區的風險，確保醫療服務能順暢執行。」

新竹臺大分院與工研院所合作的「組合屋戶外篩檢站」備有候診區、醫療工作護理站、看診及留觀區、採檢站與胸部X光檢查區，等同一個小型醫療站。一次同時可採檢4個人，採檢人員與病人完全阻隔，減少重複穿脫隔離衣的困擾；且篩檢站設有網點，可以即時上傳資訊至院內醫療系統，確保第一線採檢醫護人員安全與作業順暢。

而雙方攜手研發設計的正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、佈建迅速等五大特色；特別是以台灣十多年來在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨檢疫亭。

工研院表示，透過正壓式檢疫亭的協助，能夠幫助醫護人員的採檢需求，在零風險的環境下安全採檢，類似電話亭的獨立設計可減少相互感染的疑慮，讓受污染的空氣無法進入亭內，亭內還裝有冷氣，醫護人員不需頻繁穿脫防護衣，可節省大量寶貴時間。