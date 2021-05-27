快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

工研院聯手新竹台大分院強化防疫 正壓檢疫亭全面啟動

經濟日報 / 新聞部編輯中心
新竹臺大分院新竹醫院正壓採檢亭
新竹臺大分院新竹醫院正壓採檢亭

新冠疫情嚴峻，新竹臺大分院爲快速佈署防疫工作和工研院今（27）日雙方共同宣布研發合作的「正壓檢疫亭」於竹東院區正式啟用，以全面提升採檢量能、落實分艙分流管理與保護醫護同仁。

工研院劉文雄院長表示，經濟部在2020年疫情爆發之際，超前佈署整合科技專案研發的科技協助防疫，更運用「技術處科專緊急防疫研發專案」支持工研院開發正壓式檢疫亭與檢疫相關科技，以科技護衛臺灣防疫最前線。

隨著全國疫情升級為三級警戒，經濟部已促工研院在5月16日北上漏夜搭建兩座檢疫亭，協助中興醫院與剝皮寮進行篩檢，並持續配合經濟部、指揮中心提供防疫科技上的協助。臺大醫院竹東分院是新竹縣尖石鄉、五峰鄉、芎林鄉等地居民就醫最重要的醫療據點，工研院地處竹東鎮，過去就與臺大醫院在醫療科技有緊密合作，如今在疫情爆發，雙方將更責無旁貸的再次攜手投入，期望透過科技化的檢疫設備，協助醫院進行快速大量採檢與提供醫護人員防護。

新竹臺大分院余忠仁院長說：「新竹臺大分院新竹醫院為新竹市傳染病指定應變醫院，而竹北及竹東兩院區則分別為新竹縣傳染病指定隔離醫院及應變醫院。為確保醫療量能，避免急診室擁入大批疑似個案造成壅塞及降低院內感染的風險，我們快速啟動組合屋戶外篩檢站與正壓檢疫亭，不僅保護醫護人員，更達到醫院分艙、分流、專責、輪調的制度，大幅避免病毒散佈至院區的風險，確保醫療服務能順暢執行。」

新竹臺大分院與工研院所合作的「組合屋戶外篩檢站」備有候診區、醫療工作護理站、看診及留觀區、採檢站與胸部X光檢查區，等同一個小型醫療站。一次同時可採檢4個人，採檢人員與病人完全阻隔，減少重複穿脫隔離衣的困擾；且篩檢站設有網點，可以即時上傳資訊至院內醫療系統，確保第一線採檢醫護人員安全與作業順暢。

而雙方攜手研發設計的正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、佈建迅速等五大特色；特別是以台灣十多年來在建置IC晶圓廠及光電廠無塵室的優勢與經驗下，打造出潔淨度優於醫院外科手術室，媲美全球最潔淨檢疫亭。

工研院表示，透過正壓式檢疫亭的協助，能夠幫助醫護人員的採檢需求，在零風險的環境下安全採檢，類似電話亭的獨立設計可減少相互感染的疑慮，讓受污染的空氣無法進入亭內，亭內還裝有冷氣，醫護人員不需頻繁穿脫防護衣，可節省大量寶貴時間。

新竹 醫護人員 疫情

延伸閱讀

遊客不顧防疫到彩蝶瀑布戲水 南投林管處勸離

防疫有妙招 這家大賣場塑膠布、護目鏡、手套層層保護

護理師大熱天穿防護衣值勤 防疫昏倒民眾心疼

三級防疫警戒延長 新竹遠東巨城購物中心調整營業時間

相關新聞

民間業者推暑期「在美學飛兼打疫苗」團 網友直呼心動

國內疫情嚴峻，近期傳出有旅行社推出「輝瑞疫苗團」，35天行程可打疫苗兼玩美西，要價42萬元，不過觀光局強調，「出團禁令」...

消費者信心指數大降！投資股票下降最多 學者：下個月更悲觀

疫情突升，中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降，...

中部血庫告急！僅剩3.7天全台最低 極缺A型、B型血

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量告急。台中捐血中心今天說，目前中部血庫存...

避免群聚「多買少去」！7-11推「預約外帶自取」服務

防疫期間避免群聚，7-ELEVEN自5月29日起推出「您選購我打包．預約外帶自取」全新服務，首創針對不同消費族群提供鮮食...

防護到滴水不漏 脫防護衣得不斷噴消

新冠肺炎本土病情持續延燒中，醫院為能有效減少院內群聚感染的情況，進入醫院得戴口罩、面罩，及穿防護衣。當要脫去防護衣時，得...

疫情持續延燒台大醫護餐食統一外叫排隊便當

疫情持續延燒，嚴格限制餐廳小吃店內用，上班外食民眾只能外賣，中午十分，台大醫護餐食統一外叫，各單位派代表排隊領便當。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。