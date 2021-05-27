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馬祖酒廠重啟防疫酒精生產線 5月27日起配發馬祖家戶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
馬祖酒廠重啟防疫酒精生產線，生產1萬瓶防疫酒精。圖／馬祖酒廠官網。
馬祖酒廠重啟防疫酒精生產線，生產1萬瓶防疫酒精。圖／馬祖酒廠官網。

新冠肺炎疫情持續緊繃，為共同防堵疫情，馬祖酒廠已於5月25日重啟75度600毫升防疫用酒精生產線，生產1萬瓶防疫酒精，預計5月27日起將由連江疫情指揮中心優先配發馬祖家戶，每戶配發1瓶，作為防疫清潔使用。

馬祖酒廠生產的防疫酒精，特別在酒標上印製「同島一命，團結抗疫」標語，除表達對第一線醫護人員致敬的心意，也同時呼籲民眾，日常生活務必勤洗手，做好個人防護，外出務必戴好口罩，避免群聚。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，雖然馬祖酒廠生產規模量有限，生產75度防疫酒精，不免會排擠到其他產品的生產，但為了阻斷肺炎病毒傳播鏈進入馬祖，目前以保障鄉親生命安全為第一優先，酒廠員工都非常榮幸能貢獻防疫準備工作。

馬祖 酒精 疫情

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