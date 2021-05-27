單車騎士看過來 「全國自行車單一總入口網」月底開台

內政部表示，能提供環島及區域性自行車路線「全國自行車單一總入口網」，預定於本（5）月底開台，其功能包含查詢自行車專用道、行人與自行車共用道等。

國民黨立委陳以信向行政院提出質詢表示，基於行人使用人行道的安全，建請交通部參考英國自行車專用道查詢系統，擬定自行車專用道地圖系統計畫，使自行車騎士詳知哪些路段有專用道可使用。

陳以信引述我國現有「道路交通管理處罰條例」第74條指出：慢車駕駛人，有下列情形之一者，處新台幣300元以上600以下罰鍰：一、不服從執行交通勤務警察之指揮或不依標誌、標線、號誌之指示。二、在同一慢車道上，不按遵行之方向行駛。三、不依規定，擅自穿越快車道。四、不依規定停放車輛。五、在人行道或快車道行駛。六、聞消防車、警備車、救護車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號不立即避讓。七、行經行人穿越道有行人穿越或行駛至交岔路口轉彎時，未讓行人優先通行。八、於設置有必要之標誌或標線供慢車行駛之人行道上，未讓行人優先通行。九、聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近。

他認為，自行車使用者禁止使用人行道，但在使用一般慢車道時，常因車速與其他慢車不符，造成許多危險。而為維護行人的用路安全，相關單位應擬定自行車專用道地圖計畫，以確實維護行人權利。

行政院回應表示，內政部營建署已建置「自行車道資訊整合應用網」（網址：https://bikeway.cpami.gov.tw/Bikeway/），其內容已涵括各級政府所建置的自行車道，民眾可至該網站查詢自行車道之類型，如：慢車道、混合車道及專用道。

而交通部已依行政院指示規劃建置「全國自行車單一總入口網」（網址：https://taiwanbike.tw/），該網站提供環島及區域性自行車路線，以路線長度10公里以上或具有別名之路線為原則，並區分為「自行車專用道」、「自行車與行人共用道」「慢車道」及「混合車道」等4類型供民眾查詢及應用。該網站已於今（110）年3月測試上線，並預定於5月底開台，其功能包含查詢自行車專用道、行人與自行車共用道等。