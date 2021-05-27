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民間業者推暑期「在美學飛兼打疫苗」團 網友直呼心動

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
如今有民航教育訓練仲介業者，在赴美學飛行的招生網頁加上「打疫苗」，當作報名「誘因」，在美國學飛期間，還能順道打疫苗。圖／擷取自業者招生網頁
如今有民航教育訓練仲介業者，在赴美學飛行的招生網頁加上「打疫苗」，當作報名「誘因」，在美國學飛期間，還能順道打疫苗。圖／擷取自業者招生網頁

國內疫情嚴峻，近期傳出有旅行社推出「輝瑞疫苗團」，35天行程可打疫苗兼玩美西，要價42萬元，不過觀光局強調，「出團禁令」仍在，旅行社若真的組團出國打疫苗，不僅會吃上罰單，最重還會被廢照。不過如今有民航教育訓練仲介業者，在赴美學飛行的招生網頁加上「打疫苗」，當作報名「誘因」，在美國學飛期間，還能順道打疫苗。

根據「貓大學飛講堂」的招生網頁顯示，「暑假美國FAA單飛衝刺營」，只要是有意學飛的民眾都可以報名，到美國加州舊金山灣區、德州達拉斯受訓，除了地面課程外，還有實機訓練飛行時數15至20小時，費用約28萬至35萬元不等，其費用包含食宿、機票、飛行費用與地面課程費用，不含個人旅遊及自費行程。

招生網頁還寫著，想要到美國打疫苗的同學，擔心台灣疫情又怕疫苗要等很久?美國現在疫苗量充足(May 2021)，輝瑞莫德納嬌生可以自己選，衝刺solo完順便完成疫苗接種，一舉兩得。業者還說，一個月的營隊，費用比最近很夯的21天美國疫苗團還便宜。

對於有民航教育訓練仲介業推出學飛兼打疫苗團，也引發網友熱議，有人直呼「好心動」，也有人認為「太有才了」，不過也有網友直言，不管怎麼樣，都希望台灣可以快點有疫苗。

疫苗 疫情

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