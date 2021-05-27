避免群聚「多買少去」！7-11推「預約外帶自取」服務

防疫期間避免群聚，7-ELEVEN自5月29日起推出「您選購我打包．預約外帶自取」全新服務，首創針對不同消費族群提供鮮食、泡麵、飲料、冷凍調理食品等多種組合選單，消費者可透過門市電話、熟客LINE群組向門市下單訂購上千款商品，下單後再至門市快速取貨，降低消費者在店內停留選購時間，並鼓勵使用OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等低接觸支付工具，讓自取多一份安心。同時，7-ELEVEN為全民共同防疫打氣，5月29日至6月15日購買全店指定商品單筆消費滿150元，即可享CITY CAFE大杯美式咖啡或大杯拿鐵半價優惠，更額外贈送中杯美式咖啡一杯（限下次到店使用，限量10萬杯送完為止）。

如果不想外出，也可透過foodomo、foodpanda雙外送服務平台選購所需商品，foodomo即日起至6月30日訂購7-ELEVEN商品單筆外送金額滿150元即免運，首購族（憑折扣碼：fd300m）與回購顧客（憑折扣碼：fdm100）可享優惠；foodpanda即日起至6月15日祭出CITY系列指定品項第2杯7折優惠。雙外送服務平台更提供「無接觸送餐」服務，防疫期間減少接觸，在家即可輕鬆享受美食並滿足各式民生所需。

防疫期間為滿了足外食族三餐需求，7-ELEVEN「OPEN開心餐」自5月29日起由早餐時段延伸至全日餐食，選購涼麵、便當、義大利麵、燴飯等貼標商品，搭配指定CITY CAFE飲品、冷藏飲料可享79、89、99元組合優惠價，包括最適合夏天清爽首選的「御選麻醬雞絲涼麵」、網友推薦的「泰式綠咖哩飯」等超過30種選擇，最高可享75折優惠。