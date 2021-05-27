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挽救「金雞母」！台鐵擬和外送平台合作送便當

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵便當示意圖。圖／本報資料照
台鐵便當示意圖。圖／本報資料照

國內疫情持續嚴峻，不僅大眾運輸運量狂跌，過去最受歡迎的台鐵便當銷量也連帶受影響，疫情爆發以來，台鐵便當銷量下滑近三成六，營收銳減超過350萬餘元；其中供應板橋、桃園、中壢的台北餐廳更是受創最深，銷量減少超過五成。

由於台鐵便當過去年銷量都超過千萬個，營收高達數億元，可以說是台鐵的「金雞母」，為了挽救這隻「金雞母」，台鐵如今計畫和外送平台合作，讓民眾居家也有機會透過外送吃到熱騰騰的台鐵便當。

不過台鐵局表示，台鐵便當本來就是薄利多銷，便當價格30年來沒有漲價過，若要和外送平台合作，還有平台費用等考量，便當價格恐怕無法維持現狀，會先等外送平台提供相關資料後，再來做進一步的評估。

至於會選擇哪一家外送平台？台鐵局透露，包括Uber Eats、foodpanda等兩家業者都有聯繫上，會是外送相關條件再做評估。

對於台鐵有意和外送平台合作，不少民眾直言，早就該推了，有很多死忠台鐵便當乘客和家庭「想要在疫情中的下班後家裡」也能品嘗到台鐵便當，台鐵應該要趕快合作，外送台鐵餐點，扭轉這波便當賣不出去的窘境。

實際上，近期受到疫情影響，便當銷路不斷下滑，眼看疫情三級警戒遙遙無期，台鐵除了有意和外送平台合作，增加便當銷量外，今年也打算續推義消義警專案。

台鐵局表示，去年也是因為疫情緣故，有推義消義警專案，只要是義消義警，訂購超過十個便當，就打九折優惠，且也有提供外送，若持警消服務證，或是醫療人員證件等，也有提供優惠，去年該專案就因此銷出2萬5千餘個便當，今年規畫會續推，實施日期確認後，就會對外公布。

台鐵 便當 疫情

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