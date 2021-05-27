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解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

3警助疫調遭隔離 高市府：強化前線防護

中央社 / 高雄27日電

高雄「串門子」餐廳群聚案釀多人確診，3名員警因疫調碰上確診者遭隔離。高雄市警察局今表示，3人一採陰，狀況良好。衛生局感謝警方協助，強調會透過疫苗等強化前線防護。

高雄「串門子」餐廳發生群聚案，衛生局分三圈擴大匡列436人，經核酸檢測（PCR）或快篩採檢後，除8人確診，其餘428人快篩或PCR採檢陰性。但接觸者中，包括高雄市政府警察局左營分局3名員警，3人因19日前往餐廳調閱監視器二度疫調，碰上確診員工而遭匡列隔離。

高雄市政府警察局左營分局指出，當天3名同仁到餐廳調閱監視錄影器，與店員有所接觸，過程雖然佩戴口罩等，但未料店員事後確診，21日接獲衛生局匡列通知，並配合前往榮總醫院篩檢，經PCR篩檢結果3人皆為陰性。

左營分局表示，3名同仁目前入住防疫旅館隔離中，身體狀況良好，沒有發燒等症狀。分局獲知後，立即主動給予防疫隔離假，另購買餐點、慰問關懷，並由所長每日致電關懷聯繫，隔離期間所需費用由警友會協助支應。

針對防疫工作，左營分局指出，警察機關勤務均以協助政府推動各項防疫工作為優先，已適時調整減化各項勤務，關心同仁健康，並爭取添購各項防疫安全裝備，以確保同仁執勤安全。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，透過警方協助調閱雙向通聯、監視畫面及車牌追人技術，市府才能有效釐清疫情脈絡。效率是決定防疫成敗關鍵，在短時間內匡列可能接觸者，會讓社區風險降低，感謝警方協助掌握指標個案及關鍵傳播者。

潘炤穎表示，目前疫調由衛生局與警察局通力合作，雙方有非常直接的聯繫管道，希望未來提供適當防護，如裝備或疫苗給警方等第一線人員，讓他們免於涉險。

衛生局 警察 高雄市

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