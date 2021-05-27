快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大火毀70公頃山林終撲滅！林務局追究登山客民刑事責任

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
火場指揮官賴龍輝主任現場進行指揮作業。圖／林務局提供
火場指揮官賴龍輝主任現場進行指揮作業。圖／林務局提供

延燒12天的玉山事業區第52林班杜鵑營地林火，終於在今天上午熄滅，農委會林務局總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災；協助載運人力、空中投水及補給作業，總計陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次；投水161噸，最終雖然完成滅火任務，但已造成大水窟森林延燒超過70公頃，耗費無數有形、無形成本。

外傳起火原因是NCC專委喬建中等5名登山客登山時不慎引起；林務局表示，將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。

林務局表示，因火場位於海拔3200公尺高山，步行抵達需耗時3日，且缺乏水源，經內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、南投縣政府消防局及行政院國家搜救指揮中心支援；最後一批還留守火場的嘉義林管處救火人員共14人，已在高山環境連續救火超過10日，因為體力多已透支，今晨由空軍救護隊直升機協助接駁，順利在嘉義水上機場降落。

林務局表示，5月16日清晨5時許，林務局嘉義林區管理處獲報位處海拔3200公尺、玉山國家公園所屬杜鵑營地發生林火，隨即動員集結，並請求空勤總隊載運第一批人員抵達火場進行搶救。由於該區域為荖濃溪及其支流所切割形成之陡峭谷地，人員無法接近火點；加以森林林相以臺灣二葉松、鐵杉、台灣冷杉等針葉樹為主，油脂含量高，且地表累積厚實松針落葉層燃料，火勢延燒快速，搶救極為困難且危險。

林務局說，這次林火肇因疑為5名登山客用火不慎導致，嚴重傷害台灣珍貴森林資源及生態，林務局表示，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負的刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦；林務局也已從救災之人事；航空器作業、物資及器材支出；造林木受害成本；森林生態與景觀受損價值等項目進行估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

林務局表示，今年1月至今國有林地內已發生62起林火災害，創歷年最高紀錄，且幾乎均是人為導致。

玉山八通關林地大火災後現地照片。圖／林務局提供
玉山八通關林地大火災後現地照片。圖／林務局提供

嘉義 玉山國家公園 直升機

延伸閱讀

遠雄創辦人趙藤雄祖墳被控涉占保安林地案 一審判無罪

林務局轄下森林育樂場域、步道等 持續關閉至6月14日

登山客偷爬小關山林道 屏東林管處已驅離39人

燒52公頃森林 公務員難逃求償

相關新聞

民間業者推暑期「在美學飛兼打疫苗」團 網友直呼心動

國內疫情嚴峻，近期傳出有旅行社推出「輝瑞疫苗團」，35天行程可打疫苗兼玩美西，要價42萬元，不過觀光局強調，「出團禁令」...

避免群聚「多買少去」！7-11推「預約外帶自取」服務

防疫期間避免群聚，7-ELEVEN自5月29日起推出「您選購我打包．預約外帶自取」全新服務，首創針對不同消費族群提供鮮食...

防護到滴水不漏 脫防護衣得不斷噴消

新冠肺炎本土病情持續延燒中，醫院為能有效減少院內群聚感染的情況，進入醫院得戴口罩、面罩，及穿防護衣。當要脫去防護衣時，得...

疫情持續延燒台大醫護餐食統一外叫排隊便當

疫情持續延燒，嚴格限制餐廳小吃店內用，上班外食民眾只能外賣，中午十分，台大醫護餐食統一外叫，各單位派代表排隊領便當。

北捷萬大線列車外觀設計出爐 首列車預計2023年抵台

台北市捷運局日前舉辦萬大線列車外觀塗裝票選活動，共6款列車外觀塗裝樣式供民眾票選，累計逾11萬人投票，今公布票選結果。捷...

疫情衝擊清寒長輩 老人福利關懷協會發起募資

台灣正邁向超高齡化社會，2020年列冊關懷的獨居老人高達1萬1000多人，近期國內疫情日趨嚴峻，缺乏物資、穩定收入的弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。