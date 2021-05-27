護理師大熱天穿防護衣值勤 防疫昏倒民眾心疼

宜蘭羅東聖母醫院昨天派醫護人員前往南澳鄉篩檢新冠肺炎與衛教宣導時，一名護理師在大熱天穿防護衣，一度熱痙攣昏倒，經休息後才逐漸恢復，民眾直呼，醫護太辛苦。

南澳鄉碧候村原住民部落昨天傳出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診案例後，當地鄉公所隨即全村大消毒，因擔憂社區爆發感染，宜蘭縣衛生局也立即協調羅東聖母醫院多名醫護人員，進駐當地部落進行篩檢與衛教宣導。

在昨天的篩檢與衛教宣導作業中，醫護人員全程都要戴上N95口罩與面罩，還要穿上防護衣，因當時氣溫炎熱，醫護人員汗流浹背，水分流失相當快，且衣服與口罩不能隨時脫下，無法立即補充水分。

聖母醫院今天表示，一名護理師昨天上午在碧候村一處鐵皮屋下籃球場執行衛教宣導時，一度表示身體稍有不適，當她前往休息處準備脫下防護衣時就出現熱痙攣昏倒，她的同事當下除立即為護理師補充水分，還有人員協助搧風，所幸沒多久就恢復過來，下午繼續堅守崗位服勤。

聖母醫院說，這名護理師事後覺得這樣很丟臉，不願多談此事，院方未來會加強注意醫護人員身體情況。

根據衛生福利部國民健康署網站資料，因高溫造成熱傷害可分為熱水腫、熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭及最嚴重的熱中暑。過度的高溫可能造成心血管、腦血管及呼吸性病因所造成的猝死。提醒民眾，預防中暑要多喝白開水、保持涼爽、提高警覺。