快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保護外送員！勞部要求平台供口罩、無接觸取餐 最重罰30萬

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署今修正「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，加強平台業者義務，要求業者應主動置備口罩等防疫物資，設計優先採取採取「行動支付」及「無接觸取送餐」機制等。本報資料照片
勞動部職安署今修正「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，加強平台業者義務，要求業者應主動置備口罩等防疫物資，設計優先採取採取「行動支付」及「無接觸取送餐」機制等。本報資料照片

國內疫情嚴峻，全台皆升至三級警戒，外送點餐需求跟著大增，讓肩負民眾民生需求的美食平台外送員處於高風險的勞動環境，勞動部職安署今修正「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，加強平台業者義務，要求業者應主動置備口罩等防疫物資，並在點餐介面設計優先採取「行動支付」及「無接觸取送餐」機制等，若業者未落實，可依照職安法開罰，最重可罰到30萬。

職安署職業衛生健康組組長張國明說，職安署4月已訂定「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，但隨著防疫警戒升級，外送員的防疫措施強度也應一併提高，因此再修正防疫重點事項，加強平台業者保護外送員的義務。

張國明指出，本次修正項目包括規範平台業者應置備口罩、清潔消毒用品等相關防疫物資供外送員使用，並優先採取「行動支付」及「無接觸取送餐」服務機制，避免現金交易產生不必要之曝露與接觸；如外送至防疫旅宿或醫療院所等高風險地點，外送員應主動與消費者約定於戶外、通風良好處或指定之適當場所取餐，並遵守相關防疫管制事項。

張國明解釋，除了提供口罩、清潔消毒用品，業者也應主動在點餐介面設計無接觸取送餐、行動支付的機制，透過主動保護措施，降低外送員送餐風險。

但由於外送員與平台的勞動契約多元，必須以個案認定，張國明說，假設外送員與平台屬承攬關係，平台未遵守防疫重點事項，可依照職安法第26條，以未盡承攬管理危害告知開罰3萬到15萬元；若屬雇傭關係，則依職安法第6條開罰3萬到30萬元。

外送員 口罩

延伸閱讀

日本節目實測：多數人口罩戴法錯誤 病菌穿透率100％

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

防疫加嚴 高雄市外送員今起送貨免上樓

單月虧損百萬！街頭外送員竟是金曲男星

相關新聞

民間業者推暑期「在美學飛兼打疫苗」團 網友直呼心動

國內疫情嚴峻，近期傳出有旅行社推出「輝瑞疫苗團」，35天行程可打疫苗兼玩美西，要價42萬元，不過觀光局強調，「出團禁令」...

避免群聚「多買少去」！7-11推「預約外帶自取」服務

防疫期間避免群聚，7-ELEVEN自5月29日起推出「您選購我打包．預約外帶自取」全新服務，首創針對不同消費族群提供鮮食...

防護到滴水不漏 脫防護衣得不斷噴消

新冠肺炎本土病情持續延燒中，醫院為能有效減少院內群聚感染的情況，進入醫院得戴口罩、面罩，及穿防護衣。當要脫去防護衣時，得...

疫情持續延燒台大醫護餐食統一外叫排隊便當

疫情持續延燒，嚴格限制餐廳小吃店內用，上班外食民眾只能外賣，中午十分，台大醫護餐食統一外叫，各單位派代表排隊領便當。

北捷萬大線列車外觀設計出爐 首列車預計2023年抵台

台北市捷運局日前舉辦萬大線列車外觀塗裝票選活動，共6款列車外觀塗裝樣式供民眾票選，累計逾11萬人投票，今公布票選結果。捷...

疫情衝擊清寒長輩 老人福利關懷協會發起募資

台灣正邁向超高齡化社會，2020年列冊關懷的獨居老人高達1萬1000多人，近期國內疫情日趨嚴峻，缺乏物資、穩定收入的弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。