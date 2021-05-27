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保護外送員！勞部要求平台供口罩、無接觸取餐 最重罰30萬
國內疫情嚴峻，全台皆升至三級警戒，外送點餐需求跟著大增，讓肩負民眾民生需求的美食平台外送員處於高風險的勞動環境，勞動部職安署今修正「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，加強平台業者義務，要求業者應主動置備口罩等防疫物資，並在點餐介面設計優先採取「行動支付」及「無接觸取送餐」機制等，若業者未落實，可依照職安法開罰，最重可罰到30萬。
職安署職業衛生健康組組長張國明說，職安署4月已訂定「食品外送平台之外送員(取送餐)防疫重點事項」，但隨著防疫警戒升級，外送員的防疫措施強度也應一併提高，因此再修正防疫重點事項，加強平台業者保護外送員的義務。
張國明指出，本次修正項目包括規範平台業者應置備口罩、清潔消毒用品等相關防疫物資供外送員使用，並優先採取「行動支付」及「無接觸取送餐」服務機制，避免現金交易產生不必要之曝露與接觸；如外送至防疫旅宿或醫療院所等高風險地點，外送員應主動與消費者約定於戶外、通風良好處或指定之適當場所取餐，並遵守相關防疫管制事項。
張國明解釋，除了提供口罩、清潔消毒用品，業者也應主動在點餐介面設計無接觸取送餐、行動支付的機制，透過主動保護措施，降低外送員送餐風險。
但由於外送員與平台的勞動契約多元，必須以個案認定，張國明說，假設外送員與平台屬承攬關係，平台未遵守防疫重點事項，可依照職安法第26條，以未盡承攬管理危害告知開罰3萬到15萬元；若屬雇傭關係，則依職安法第6條開罰3萬到30萬元。
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