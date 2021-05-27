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船齡逾30年台華輪終於要汰換 112年8月新台澎輪上陣

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
船齡高達32年的台華輪，確定將在民國112年8月底汰換。圖／航港局提供
船齡高達32年的台華輪，確定將在民國112年8月底汰換。圖／航港局提供

船齡高達32年的台華輪，終於確定要在民國112年8月底汰換。交通部航港局表示，新台澎輪建造及營運採購案經5月7日評選，由台灣航業股份有限公司獲評為優勝廠商，並於5月25日議價決標後，就會展開新船建造工作，預計112年8月汰換現有台華輪，提供高雄至馬公航線全新的航班服務。

航港局長葉協隆表示，現有台華輪船齡已達32年，亟需汰換，為滿足台澎間基本民行需求，並因應澎湖未來觀光發展，該局提出「新台澎輪營運及建造計畫」。

葉協隆表示，該計畫透過20年期的長約，遴選國籍航商建造1艘新船，至少可載運600名以上旅客，總噸位達8300以上，船速不低於22節，並能同時載運80輛小客車、4輛遊覽車及10TEU冷凍貨櫃，將大幅提升台澎間海運客、貨運品質。

航港局表示，台灣航業公司營運台澎間航運已逾60年，穩健提供高雄至馬公航線可靠的人、車、貨、運送服務，未來將由新台澎輪接替台華輪，持續提供服務。

航港局表示，為能達到112年8月交船營運期限，台灣航業公司將與日本船廠合作，可望於近期提交船舶布置圖取得航港局同意後與船廠完成簽約，正式投入新船設計及建造作業。

船齡高達32年的台華輪，確定將在民國112年8月底汰換。圖／航港局提供
船齡高達32年的台華輪，確定將在民國112年8月底汰換。圖／航港局提供

航港局 航線 馬公

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