快訊

直播／行政院會後記者會 宣布強化三級警戒措施

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消費者信心指數大降！投資股票下降最多 學者：下個月更悲觀

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降， 「未來半年投資股票時機」較上個月調查結果暴跌10.9點，下降最多。示意圖。聯合報系資料照片／曾學仁攝影
中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降， 「未來半年投資股票時機」較上個月調查結果暴跌10.9點，下降最多。示意圖。聯合報系資料照片／曾學仁攝影

疫情突升，中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降， 「未來半年投資股票時機」較上個月調查結果暴跌10.9點，下降最多。中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任表示，投資股市指標下跌，主要是反映美股通膨疑慮，與這波疫情關係不大；倒是本次調查時間點是在校正回歸前，預期六月指數才會完全反映疫情，較令人悲觀。

中央大學上月公布四月消費者信心指數總數為77.28點，才寫下近一年新高紀錄。當時以「未來半年投資股票時機」上升幅度最大，調查為56.9點，較上月大升4.4點，並創去年三月以來、14個月新高。事隔一個月，隨著疫情突然升溫，本月投資股市時機下跌10.9點，是六大指標下降幅度最大。

六項指標分別是家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、物價水準、購買耐久財  。除了未來半年投資股票時機下降超過10點，其他五項皆為微幅下降。

吳大任表示，本次調查期間為5月18日至21日，當時雖疫情升溫，但22日才出現大幅校正回歸案例，總共增加七百多人，較之前三百多例嚴重一倍，因此本月調查並未完全反映嚴重疫情。

盡管如此，吳大任表示，CCI調查總數只要超過2個百分點（約1.5點)，就屬顯著變動，因此五月總數74.88點，較四月降2.4點，仍屬顯著下降。預估六月調查還會全面反映疫情相關變化，他對調查結果比較悲觀。

他說，本周已看到實體店面經營出問題，甚至不少解僱消息，國人對就業機會信心指數可能會反映在六月。

吳大任表示，這次疫情主要在雙北，以服務業為主；桃園、新竹才是製造業大本營，目前桃園確診人數還沒超過30人，還算輕微，桃園新竹還有守住，所以並未影響製造業。一旦製造業也淪陷，情況就會完全不一樣。

五月CCI下降幅度第二指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果41.35點，較上月下降1.25點。下降幅度第三指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果70.25點，較上月下降0.7點，也是自108年7月起，轉為悲觀指標迄今達23 個月。

下降幅度同為第三的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月為110.7點，較上月下降0.7點。「未來半年家庭經濟狀況」下降幅度排名第四，調查結果91.75點，較上月下降0.45點。

下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.25點，與上個月調查結果相較下降0.4點。

疫情 中央大學

延伸閱讀

分到1.8萬劑疫苗 桃園鄭文燦：2種人優先

桃園公布確診新足跡 好市多中壢店、新永和市場上榜

枯水期挖斷自來水管 桃園龍潭3萬多戶停水至晚上8點半

桃園區公所、桃捷確診 桃市府將公布採檢結果

相關新聞

消費者信心指數大降！投資股票下降最多 學者：下個月更悲觀

疫情突升，中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降，...

中部血庫告急！僅剩3.7天全台最低 極缺A型、B型血

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量告急。台中捐血中心今天說，目前中部血庫存...

疫情持續狂燒 機捷離峰時間直達車不運行再延長

新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，經桃捷公司審慎評估疫情變化及旅客需求，...

船齡逾30年台華輪終於要汰換 112年8月新台澎輪上陣

船齡高達32年的台華輪，終於確定要在民國112年8月底汰換。交通部航港局表示，新台澎輪建造及營運採購案經5月7日評選，由...

罕病基金會疫情超前部屬　攜手政府提三方案安心就醫

本土疫情若持續擴大，罕見疾病病友擔心，未來恐無法到大型醫院就醫。罕見疾病基金會超前部署，預先與健保署、國健署準備三大方案...

氣象局：周六梅雨鋒到 全台劇烈降雨時間曝光

受到副熱帶高壓、高壓邊緣西南風影響，氣象局表示，今天各地都是晴朗炎熱的天氣，今天上午中南部沿海地區、澎湖有零星降雨，午後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。