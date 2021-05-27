消費者信心指數大降！投資股票下降最多 學者：下個月更悲觀

疫情突升，中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降， 「未來半年投資股票時機」較上個月調查結果暴跌10.9點，下降最多。中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任表示，投資股市指標下跌，主要是反映美股通膨疑慮，與這波疫情關係不大；倒是本次調查時間點是在校正回歸前，預期六月指數才會完全反映疫情，較令人悲觀。

中央大學上月公布四月消費者信心指數總數為77.28點，才寫下近一年新高紀錄。當時以「未來半年投資股票時機」上升幅度最大，調查為56.9點，較上月大升4.4點，並創去年三月以來、14個月新高。事隔一個月，隨著疫情突然升溫，本月投資股市時機下跌10.9點，是六大指標下降幅度最大。

六項指標分別是家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、物價水準、購買耐久財 。除了未來半年投資股票時機下降超過10點，其他五項皆為微幅下降。

吳大任表示，本次調查期間為5月18日至21日，當時雖疫情升溫，但22日才出現大幅校正回歸案例，總共增加七百多人，較之前三百多例嚴重一倍，因此本月調查並未完全反映嚴重疫情。

盡管如此，吳大任表示，CCI調查總數只要超過2個百分點（約1.5點)，就屬顯著變動，因此五月總數74.88點，較四月降2.4點，仍屬顯著下降。預估六月調查還會全面反映疫情相關變化，他對調查結果比較悲觀。

他說，本周已看到實體店面經營出問題，甚至不少解僱消息，國人對就業機會信心指數可能會反映在六月。

吳大任表示，這次疫情主要在雙北，以服務業為主；桃園、新竹才是製造業大本營，目前桃園確診人數還沒超過30人，還算輕微，桃園新竹還有守住，所以並未影響製造業。一旦製造業也淪陷，情況就會完全不一樣。

五月CCI下降幅度第二指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果41.35點，較上月下降1.25點。下降幅度第三指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果70.25點，較上月下降0.7點，也是自108年7月起，轉為悲觀指標迄今達23 個月。

下降幅度同為第三的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月為110.7點，較上月下降0.7點。「未來半年家庭經濟狀況」下降幅度排名第四，調查結果91.75點，較上月下降0.45點。

下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為89.25點，與上個月調查結果相較下降0.4點。