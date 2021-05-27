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中部血庫告急！僅剩3.7天全台最低 極缺A型、B型血

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中捐血中心中港捐血室配合上班族「先捐血，再回家」，服務時間延長到晚間8時。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心中港捐血室配合上班族「先捐血，再回家」，服務時間延長到晚間8時。圖／台中捐血中心提供

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量告急。台中捐血中心今天說，目前中部血庫存量剩3.7天，全台最低，其中尤其急缺A型血、B型血，都低於4天存量，AB型、O型血也偏低，低於七天存量。配合上班族「先捐血，再回家！」中港捐血室服務時間延長到晚間8時。

台中捐血中心說明，中彰投雲四縣市防疫期間，因醫院減少非必要手術，每天需要血量從1800袋降為1500袋，受疫情的影響，捐血量下降，以上周為例，平均每天捐血量約1200袋，入不敷出，致中部血庫告急。

台中捐血中心說，目前中區各捐血作業場所除南投捐血室29日恢復採血外，其餘都有提供服務；由於接獲許多民眾反應，平日下班後想捐卻無處可捐，因此位於台中台灣大道上的中港捐血室服務時間從上午8時，延長到晚間8時，另配合新光三越百貨營運時間，新光三越旁的捐血車服務時間調整為上午11時30分到晚間7時30分。建議上班族，「先捐血，再回家！」

台中捐血中心提醒捐血人，各捐血作業場所進行1922實聯制，及人流控管；等待時請保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部、踩踏消毒毯、健保雲查詢，請確實告知TOCC，也請多加利用網路預約。

台中捐血中心呼籲，配合政府防疫政策，捐血人注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不要停下您定期捐血的好習慣，中心各項措施將隨政府防疫政策做滾動式修正。因部份捐血點作業時間延長及異動，捐血前請加入「愛捐血」官方帳號或上本會官方網站（www.blood.org）查詢。

捐血中心 疫情 口罩

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