快訊

直播／行政院會後記者會 宣布強化三級警戒措施

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕病基金會疫情超前部屬 攜手政府提三方案安心就醫

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導

本土疫情若持續擴大，罕見疾病病友擔心，未來恐無法到大型醫院就醫。罕見疾病基金會超前部署，預先與健保署、國健署準備三大方案，包含「居家醫療服務」、「視訊診療」、「就醫快速通道」等。

罕見疾病基金會執行長陳冠如表示，像是龐貝氏症、法布瑞症，與陣發性夜間血尿症等共計12種病類，全台共有500人左右，需要固定到醫院注射藥品，主要都是在醫學中心就醫。

國內自5月19日宣布提升至第三級警戒，陳冠如表示，現行各家醫院有不同做法，有些罕病患者病情穩定，可以安排延遲就醫，藥物注射由住院改成門診施打。提升警戒至今，尚未有通報無法進入醫院就醫的狀況。

至於新冠疫情現行對罕病患者就醫的不便，基金會董事陳莉茵說，住院者、陪同者必須先行快篩，陪病者篩檢費用讓病友感到經濟負擔，故基金會目前正在規畫補助方案。

居家醫療部分，陳莉茵說，視訊看診、線上看診各大醫院有限額，且申請可能不是那麼方便，若病患需求增加，可能會有搶不到就醫的情形。

至於醫院端方面，馬偕醫院罕見疾病中心主任林炫沛表示，目前尚未接獲就診困難的情形，採滾動式的管理策略，隨著疫情做修正；部分病人暫時輔導為防疫假期，但防疫假期頂多延續兩三個禮拜，像是龐貝氏症、法布瑞症等罕病，不太合適長期中斷治療，目前有跟防疫總指揮討論。

林炫沛說，疫情雖然會有不方便的狀況，但還不至於影響看病的權益，病人關懷系統與國健署的計畫採雙向的互動，加上病友團體基金會協助，希望能夠做調適，不要犧牲掉罕病病友的權益。

罕見疾病 疫情 患者

延伸閱讀

助農民度過疫情難關 高市推農業8大紓困方案

自營作業者 可望領3萬元

勞團籲紓困要配套 防企業左手拿補助右手裁員工

綠中常會談防疫 促加強說明陸方阻擋採購疫苗

相關新聞

消費者信心指數大降！投資股票下降最多 學者：下個月更悲觀

疫情突升，中央大學今天公布五月消費者信心指數（CCI)總數為74.88點，與上月相較大降2.4點，六項分項指標全數下降，...

中部血庫告急！僅剩3.7天全台最低 極缺A型、B型血

疫情嚴峻，三級警戒延長至6/14，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市血庫存量告急。台中捐血中心今天說，目前中部血庫存...

疫情持續狂燒 機捷離峰時間直達車不運行再延長

新冠肺炎疫情尚未趨緩，中央流行疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，經桃捷公司審慎評估疫情變化及旅客需求，...

氣象局：周六梅雨鋒到 全台劇烈降雨時間曝光

受到副熱帶高壓、高壓邊緣西南風影響，氣象局表示，今天各地都是晴朗炎熱的天氣，今天上午中南部沿海地區、澎湖有零星降雨，午後...

船齡逾30年台華輪終於要汰換 112年8月新台澎輪上陣

船齡高達32年的台華輪，終於確定要在民國112年8月底汰換。交通部航港局表示，新台澎輪建造及營運採購案經5月7日評選，由...

罕病基金會疫情超前部屬 攜手政府提三方案安心就醫

本土疫情若持續擴大，罕見疾病病友擔心，未來恐無法到大型醫院就醫。罕見疾病基金會超前部署，預先與健保署、國健署準備三大方案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。