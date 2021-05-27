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漁工戶外群聚還不理性對峙 高市衛生局罰不戴口罩

中央社 / 高雄27日電

高市衛生局今天指出，日前獲報有漁工在前鎮漁港戶外群聚且未戴口罩，經衛生局到場稽查，漁工有不理性對峙，在警方協助下排除干擾，並依違反傳染病防治法舉發2名未戴口罩者。

蘋果新聞網報導，日前，前鎮漁港邊有一群漁工盥洗，有民眾為漁工打抱不平並指衛生局不體諒在台漁工辛苦，逕行開罰未戴口罩者，還質疑洗澡及刷牙要如何戴口罩？

市府衛生局簡任技正潘炤穎今天接受媒體聯訪指出，22日獲報有漁工群聚漁港外，經衛生所人員前往稽查，漁工還有不理性對峙情形，於是在警察的協助下排除干擾，而且衛生局也明確掌握2名漁工未戴口罩，於是依違反傳染病防治法第36條舉發未戴口罩者，裁處新台幣3000元至1萬5000元。

他並表示，傳染病防治法一體適用，不管是本土國人或是外國人，在高雄市轄內外出未戴口罩、群聚都可能會成為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫破口，市府已公告要強力取締，民眾應配合遵守，衛生局會嚴格執法。

衛生局 口罩 傳染病

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