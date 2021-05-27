身上2部位最容易沾病毒！重症醫揭回家「1動作」自保：先別坐沙發

新冠肺炎疫情持續蔓延，指揮中心也宣布全國三級警戒延長到6月14日，希望民眾非必要不要出門，不少公司也啟動居家辦公，但是還是有些民眾必須要外出上班，重症醫師黃軒指出，身上有「2個部位」最容易沾染到病毒，提醒回家後務必先別急著坐沙發跟床。

黃軒醫生曾在網站以「COVID19 下 ：你身上污染的衣物」為題發文，由美國國立衛生研究院、美國疾病預防控制中心、加州大學洛杉磯分校和普林斯頓大學的研究團隊曾發表，新冠病毒可以在塑膠和不鏽鋼表面生存長達72小時，在紙板生存24小時、銅上生存4小時。

另外一項研究在發表在《醫院感染雜誌Journal of Hospital Infection》上， 研究人員發現，病毒平均在室溫下可在金屬，塑膠和玻璃表面上保留4-5天，而根據溫度和濕度的不同，新冠病毒最多可存活在表面9天。

依據美國專家Robert Amler 紐約醫學教授指出，病毒滯留在衣服長短，會和衣物細孔多寡較有關係。美國急診醫師Dr Janette 也指出，如果和純棉質料比較，純粹的聚酯纖維和彈性人造纖維纖維，相對的比較不透風不排氣，易使微生物一直活躍沾黏。

根據「ETtoday」報導，黃軒指出，回到家應該立刻將衣褲外套脫掉清洗，原因在於出門穿的衣服，都容易在辦公室、電梯、大眾交通工具等處沾到病毒或微生物，在擁擠的城市中是很常見的現象。

另外黃軒也指出最容易「沾到的衣物部位」，就是褲子和裙子，因為在公共場所坐下增加臀部處的衣物沾染到病毒，再來是衣服袖口和手肘，因為在拿物品時很容易不經意接觸。因此黃軒特別強調，回到家時千萬不要直接穿著上班的衣物坐在沙發上，或是躺在床上，因為這都是讓病毒入侵家中的NG動作。