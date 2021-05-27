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老人肌力差怕摔 做這3招可強化肌肉群
高雄一名65歲阿公近日外出買東西，突然腳軟差點跌倒，害得他日後出門都不敢走太遠，結果活動量不足，肌力大幅衰退。物理治療師吳瀚庭即建議老年人平日可多做增加肌力的運動，才不致因為不敢動，造成肌肉無力的情形惡化。
活力得中山脊椎外科醫院物理治療師吳瀚庭說，造成肌無力的因素，除了年齡及平常運動量不足外，慢性疾病、內分泌荷爾蒙失調及飲食都可能引起，一旦肌力衰退，極可能導致跌倒、骨折、疾病和臥床，也增加死亡風險。
要避免肌無力，他建議長輩可多攝取含蛋白質與維生素D的食物，且增加運動強度與時間，每天最好曬太陽10至15分鐘，吸收維生素D促進肌肉合成。
吳瀚庭並建議3招促進肌力的運動，第1招先採坐姿，雙腿與肩膀同寬，起身時，雙手平舉胸前，提身體向上。每次做15到20下。藉以訓練臀大肌、大腿前側肌群與小腿前後肌群。
第2招：採一腳在前，一腳在後站姿，後側的腳再往下跪。每次做10到15下，訓練腹肌、臀大肌、股四頭肌、大腿後側肌群與小腿。第3招腿部外展運動，則以雙手扶牆，一腿向旁側抬起。每次做15到20下，兩腿交換做，以訓練大腿外側肌群。
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