今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，氣象局表示，今花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，南投縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市盆地，基隆市，桃園市地區、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨日全台最高溫在中部(南投市) 37.2度；南部(台南柳營區36.3度)已連22天高掛「高溫警示」(≧36度)。昨日「滯留鋒」減弱北移，因熱力不穩定、午後對流發展，為中南部山區帶來局部大雨。今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層疏少，天氣晴朗。

吳德榮說，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明(27、28日)兩天「滯留鋒」北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨的機率。今日各地區氣溫：北部23至36度，中部24至38度，南部24至39度，東部22至36度。

吳德榮表示，最新資料顯示，周六(29日)起台灣進入「典型梅雨鋒」南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬周六「梅雨鋒」在北部近海，下周(30)日至周三(2日)「梅雨鋒」在陸地徘徊，台灣處在極不穩定的大氣中，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹、⋯)發生、且累積大量降雨的機率。缺水狀況可望獲得改善，但完全紓旱？ 光靠這5天可能還不夠。

吳德榮提到，根據歐洲模式第8至10天(3至5日)的模擬顯示，「滯留鋒」南北徘徊，先短暫北移至北部海面，後又再度重返台灣，配合增強的「西南氣流」，仍呈現明顯雨帶。這種「典型梅雨鋒」的型態若能多持續幾天，逐步紓解旱象也是不無可能。不過，終究這已是第10天的模擬，理論上存在的「不確定性」，不該被忽視；故也不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。