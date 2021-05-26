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高雄大樹玉荷包吃不到水 意外引爆高屏搶水大戰

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市長陳其邁接獲玉荷包農友反映果樹吃不到水，當晚前往會勘並調動怪手打掉土堤分流。圖／讀者提供
高雄市長陳其邁接獲玉荷包農友反映果樹吃不到水，當晚前往會勘並調動怪手打掉土堤分流。圖／讀者提供

久旱未雨，高雄山區23日好不容易盼到下雨，但溪水在茂林區濁口溪卻被截流到屏東縣，下游的高雄大樹區玉荷包正值盛產，正需吸收水份讓果粒飽滿，望著山區下雨卻吃不到水，農友氣得向市長陳其邁陳情，當晚市府調動3台怪手打掉屏東縣截流的土堤，意外爆發搶水大戰。

高雄大樹區農會總幹事歐幸娟表示，23日當天下午大樹農友聽到原住民農友告知，濁口溪被屏東高樹農民築土提截流，十分氣憤。他們向市府反映，市長陳其邁當晚率隊會勘，馬上調動怪手把設在濁口溪灌溉取水渠道的土堤挖開，讓一部分水能流入高雄荖濃溪，再流入高屏溪，紓解水荒。

歐幸娟說，現在正值大樹玉荷包產季，今年玉荷包遇上乾旱，雖然開花卻落果嚴重，好不容易23日茂林山區降雨，水卻都流到屏東去，玉荷包缺水灌溉，果實長不飽滿，因此一發現上游的溪水被人築土堤攔截，才會氣得陳情。

根據了解，濁口溪位在高雄茂林境內，水權卻在屏東縣，高雄市政府認為，濁口溪地面水應由高屏二縣共享，才能兼顧兩地民生及農業需求。

農水署高雄管理處認為，5月23日高雄、屏東山區降下大雨，荖濃溪重要支流的濁口溪水量大幅提升，但流入高屏溪水量卻無明顯上升，凸顯出河川深槽受人為改變，造成雨水下在高雄，但看得到卻吃不到的窘境。

5月23日當晚間市長陳其邁帶隊到舊寮圳進水口挖掘土堤進行分流，隔日召開會議，要求農水署屏管處在取水口上游設置分水設施，並建置數位資訊與監控系統，即時公開分享取分水量資訊，才能避免供水紛爭。

位在高雄茂林區的濁口溪因被築土堤截流，以致溪水無法經荖濃溪水系流往下游的高屏溪，造成大樹區玉荷包吃不到水，市長陳其邁調動怪手打掉土堤分流。圖／讀者提供
位在高雄茂林區的濁口溪因被築土堤截流，以致溪水無法經荖濃溪水系流往下游的高屏溪，造成大樹區玉荷包吃不到水，市長陳其邁調動怪手打掉土堤分流。圖／讀者提供

屏東縣 陳其邁 高屏溪

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