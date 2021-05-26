連日降雨及濁口溪分流 多元供水助高雄水情翻轉

高雄市連日降雨，加上濁口溪夷平土堤分流水源，高屏溪攔河堰的川流量從3.9cms（立方公尺/秒）增為12.9cms，市府指出，旱象稍紓解，配合多元供水及另波梅雨，水情可望6月翻轉。

高屏溪攔河堰是大高雄供水的主要水源，但是遭逢半世紀以來的旱象，高屏溪川流量急遽下滑，過去川流量約12cms每日可取近百萬噸的水量，急遽降到3.9cms，每日取水量減到40萬噸以下；高雄市除了引用伏流水、地表水等，還與水利署合作開鑿32口水井，為高雄市每天再開源約9.6萬噸水源。

水利局今天指出，連日來山區降雨，加上荖濃溪、濁口溪等河川上游川流量增加，已對下游高屏溪取水有所助益；今天高屏溪川流量已從3.9cms提升3倍，流量至12.9cms，對於旱象稍有紓解。

水利局表示，高屏溪川流量增加，從每日取水約30萬噸，大幅提升至約70萬噸，再加上目前7處伏流水井平均每日共可供應50萬噸，以及相關多元供水措施等，可供自來水公司第七區管理處依各水源，包括地面水、伏流水、地下水及湖庫水調度等，已可穩定供應高雄市每日所需約135萬噸用水量。

水利局長蔡長展告訴中央社記者，高屏溪川流量增加，結合多元水資源開發，有助於高雄市取水更穩定；再依氣象預報，這星期有另波梅雨，若能持續降雨在集水區，預計有助於水情反轉，水情可望於6月轉為黃燈或綠燈。