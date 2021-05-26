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影／睽違24年「超級血月」現身 搭配防疫標語超勵志
睽違24年的「月全食」天文奇景今天傍晚登場，由於東邊雲層多，月亮從海平面升起，7時09分全食開始，7時28分結束，今晚在高雄壽山頂有不少攝影天文迷及民眾到場來看難得一見的紅色血滿月，警方也到場呼籲大家要保持社交距離，民眾也都默默欣賞維持不交談，而高雄地標八五大樓也剛好打上「加油」、「平安」的防疫標語，希望讓疫情能早日緩和。
氣象局說，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。
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